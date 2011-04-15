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02/07/2018
09:57

Дайджест газеты "Коммерсант" от 2 июля 2018 года

Дайджест газеты "Коммерсант" от 2 июля 2018 года

PETROPAVLOVSK ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ОСНОВАТЕЛЮ
ПАВЕЛ МАСЛОВСКИЙ НАМЕРЕН КУПИТЬ ДО 10% КОМПАНИИ

В золотодобывающей Petropavlovsk вновь полностью сменился совет директоров. Владельцы 40% компании, включая ее крупнейшего акционера Кенеса Ракишева (22,4% акций), вернули в совет сооснователя Petropavlovsk Павла Масловского. Сам он уверен, что возглавит компанию и вновь станет ее акционером. Изменится и стратегия Petropavlovsk.


ВЫСОКУЮ КУХНЮ ВЕРНУЛИ В КОММУНАЛКУ
ПОПУЛЯРНЫЙ СОЧИНСКИЙ РЕСТОРАН "БАРАН-РАПАН" ОКАЗАЛСЯ ПОД УГРОЗОЙ ЗАКРЫТИЯ


В Сочи возбуждено уголовное дело по факту самоуправного отключения водоснабжения в ресторане "Баран-Рапан". В результате заведение, гостями которого ранее были Владимир Путин, Дмитрий Медведев и Александр Бортников, за день потеряло более миллиона рублей. "Коммунальная война" с участием совладельца элитного жилого комплекса "На Театральной" Вадима Бровцева, бывшего и. о. президента Южной Осетии, началась из-за намерения ресторатора Владислава Карпухина переоборудовать крышу здания под лаунж-бар. При этом острота конфликта растет: сейчас оппоненты уже настаивают на том, что "Баран-Рапан" открылся незаконно и мешает жильцам. На днях неизвестные обстреляли здание, разбив стекло панорамного лифта.


УНИВЕРСИТЕТЫ ХОТЯТ НОВЫХ ОЦЕНОК
В РОСОБРНАДЗОРЕ НЕ НАМЕРЕНЫ МЕНЯТЬ ПРАВИЛА РЕГЛАМЕНТАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ


Как стало известно "Ъ", 50 крупнейших российских университетов обратились к президенту РФ Владимиру Путину с предложением упразднить действующую систему госаккредитации вузов как устаревшую. Ранее профессиональное сообщество критиковало Рособрнадзор за принятые по итогам проверок решения о Европейском университете и Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинке). Представители высшей школы предлагают, в частности, перейти к проверкам качества обучения совместно с работодателями, а результаты публиковать в открытом доступе. В Рособрнадзоре считают предложения избыточными и отмечают, что 96% из них уже реализуются.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 02.07.2018
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