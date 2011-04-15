Открыто движение по дороге от Киевского шоссе до Южного Бутова в Новой Москве

В Москве открылось транспортное движение по новой магистрали, которая идет от Киевского шоссе до Южного Бутова. Об этом сообщил Мостотрест.



Протяженность автодороги составила 30 км.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в 2018 году также будет введен в эксплуатацию участок Калужского шоссе до ЦКАД, а саму ЦКАД откроют в 2019 году. Кроме того, столичные власти намерены построить порядка двухсот километров автодорог, соединив Бутово с другими районами новой Москвы.



ПАО "Мостотрест" (ИНН 7701045732) - диверсифицированная компания, осуществляющая деятельность в сфере инфраструктурного строительства, специализируется на строительстве и реконструкции автодорожных, железнодорожных и городских мостов, дорог, а также других инженерных сооружений.



Компания основана в 1930 году как Всесоюзный трест по строительству внеклассных и больших мостов "Мостотрест". За годы деятельности компания построила и реконструировала более 7.5 тыс. инфраструктурных объектов - мостов, путепроводов, тоннелей и транспортных развязок.



Акционерная структура Мостотреста: АО "ТФК-Финанс" владеет 94.2% уставного капитала компании (владелец - ООО "Стройпроектхолдинг" Аркадия Ротенберга), АО "Управляющая компания "Трансфингруп" Д.У. - 5.08%.



Чистая прибыль ПАО "Мостотрест" за 2017 год по МСФО снизилась на 39.76% до 3.02 млрд руб. с 5.013 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 18.59% до 207.775 млрд руб. со 175.198 млрд руб., прибыль от операционной деятельности упала на 37.49% до 8.827 млрд руб. с 14.121 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 38.12% до 5.153 млрд руб. с 8.328 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 17% до 15 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Мостотрест" по РСБУ в 2017 году увеличилась в 2.42 раза до 8.586 млрд руб. с 3.552 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 20.44% до 147.841 млрд руб. со 122.75 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.99 раза до 10.918 млрд руб. с 3.649 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 3.02 раза до 11.546 млрд руб. с 3.825 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Мостотрест" по РСБУ в I квартале 2018 года сократилась в 25.98 раза до 171.694 млн руб. с 4.461 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка снизилась на 36.09% до 17.826 млрд руб. с 27.893 млрд руб.



"AK&M" от 02.07.2018