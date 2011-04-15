МегаФон не будет выплачивать дивиденды за 2017 год

Акционеры ПАО "МегаФон" на годовом собрании 29 июня приняли решение чистую прибыль, полученную по результатам 2017 финансового года, не распределять; дивиденды не объявлять и не выплачивать. Об этом говорится в сообщении компании.



Акционеры утвердили годовой отчет, избрали совет директоров, в который вошли: Евгений Быстрых, Наталья Чумаченко, Александр Есиков, Максим Анипкин, Павел Каплун, Алексей Антонюк, Александр Ушков, Вейалайнен Яркко Армас, Копонен Харри Эрик.



Аудитором на 2018 год утверждено АО "КПМГ".

ПАО "МегаФон" (ИНН 7812014560) основано в 1993 году как ЗАО "Северо-Западный GSM", в 2002 году переименовано в ОАО "МегаФон". Компания является вторым по величине сотовым оператором РФ, обслуживающим более 69 млн абонентов. Дочерние компании МегаФона работают в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.



Скорректированная чистая прибыль ПАО "МегаФон" по МСФО за 2017 год упала на 29% до 20.519 млрд руб. с 28.896 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 1.8% до 231.81 млрд руб. с 316.275 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 0.6% до 121.85 млрд руб. со 121.139 млрд руб.



Чистая прибыль телеком-сегмента ПАО "МегаФон" по МСФО за I квартал 2018 года выросла на 41.7% до 6.363 млрд руб. с 4.49 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 2.6% до 75.37 млрд руб. с 73.478 млрд руб., показатель OIBDA - на 4.5% до 30.27 млрд руб. с 28.961 млрд руб.



"AK&M" от 02.07.2018