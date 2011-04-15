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02/07/2018
13:24

Объем кредитования полевых работ в РФ вырос на 16.77% до 182.76 млрд руб.

Общий объем выданных кредитных средств на проведение сезонных полевых работ по состоянию на 28 июня составил 182.76 млрд руб., что на 16.77% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Об этом сообщил Минсельхоз.

В частности, Россельхозбанк выдал кредитов на 159.18 млрд руб. (+21.25%), Сбербанк - на 23.58 млрд руб. (-6.55%).

В 2017 году предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных полевых работ было выдано кредитных ресурсов на 317.02 млрд руб., в том числе Россельхозбанком - 270.87 млрд руб., Сбербанком - 46.15 млрд руб.





"AK&M" от 02.07.2018
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