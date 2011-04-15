"Дома-книжки" на Новом Арбате в Москве могут стать объектами культурного наследия, заявил А.Емельянов

"Дома-книжки" на улице Новый Арбат в Москве могут стать объектами культурного наследия, заявил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. Об этом сообщил Стройкомплекс.



Он отметил, что по закону на момент признания здания таким объектом должно пройти не менее 40 лет, и эти строения уже подошли к данному рубежу.



"Новый Арбат или в прошлом Калининский проспект - одна из визитных карточек Москвы. И хоть сегодня "дома-книжки" не стоят под государственной охраной, у нас и наших коллег из Москомархитектуры есть понимание, что с этими зданиями надо работать очень бережно. Все решения о реконструкции и малейшем изменении внешнего облика зданий будут строго обсуждаться на Архитектурном совете", - рассказал А.Емельянов.



Глава Мосгорнаследии добавил, что пока высотки на Новом Арбате заняты офисами департаментов правительства столицы, городских учреждений, общественных организаций и коммерческих компаний.



"AK&M" от 02.07.2018