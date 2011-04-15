На месте ТЦ "Горбушкин двор" могут построить жильё, заявил М.Хуснуллин

Судьба торгового центра "Горбушкин двор" решится до конца этого года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в сообщении Стройкомплекса.



"Инвестор, собственник торгового комплекса, обратился к нам с просьбой изменить профиль этой площадки, возможно, застроить его. Сейчас прорабатывается градостроительная документация, до конца года мы её подготовим", - сказал М.Хуснуллин. По его словам, одним из возможных вариантов использования территории ТЦ "Горбушкин двор" может стать жилая застройка. "Если будет принято решение строить здесь жильё, то предусмотрим участок на строительство 20-30 тыс. кв. метров для нужд программы реновации", - отметил М.Хуснуллин.



Ранее сообщалось, что собственник торгового комплекса "Горбушкин двор" разрабатывает концепцию реорганизации этой территории.



Напомним, в столице утверждено 242 стартовые площадки по программе реновации с градостроительным потенциалом почти 3.6 млн кв. м жилья. Этот список неокончательный и будет дополняться.



Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Сейчас в программу включен 5171 дом.



Программа реновации жилья предусматривает строительство за счёт города не менее 30 млн кв. м жилья.



До конца 2021 года планируется переселить жителей около 41 тыс. квартир в комфортные дома с качественной отделкой и удобной транспортной доступностью.



Под заселение уже готово девять домов. Одну из новостроек возвели на ул. Лётчика Бабушкина в Северо-Восточном округе.



"AK&M" от 02.07.2018