На месте Черкизовского рынка начали строить жилье по реновации

Строительство жилья началось на территории бывшего Черкизовского рынка, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в сообщении Стройкомплекса.



"Здесь возведут порядка 100-150 тыс. кв м жилья для переселенцев по программе реновации", - сказал М.Хуснуллин. По его словам, параллельно разрабатывается градостроительная документация на другие участки, расположенные на площадке бывшего рынка. М.Хуснуллин уточнил, что строительство жилья ведется группой компаний "ПИК". "Инвестор строит жилье на своей площадке на месте бывшего рынка, также его силами возводятся дома для программы реновации", - отметил заммэра.



Ранее сообщалось, что проект планировки всех участков на месте бывшего Черкизовского рынка будет готов этой осенью.



Напомним, в столице утверждено 242 стартовые площадки по программе реновации с градостроительным потенциалом почти 3.6 млн кв. мжилья. Это список неокончательный и будет дополняться.



Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Сейчас в программу включен 5171 дом.



Программа реновации жилья предусматривает строительство за счет города не менее 30 млн кв. м жилья.



До конца 2021 года планируется переселить жителей около 41 тыс. квартир в дома с качественной отделкой и удобной транспортной доступностью. Под заселение уже готово девять домов.



"AK&M" от 02.07.2018