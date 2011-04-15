Роскачество сравнило российское и чешское пиво. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Роскачество провело эксперимент и сравнило два пива одной торговой марки, которые произведены в России и за рубежом. На основе данных аналитических агентств, а также по итогам голосования пользователей портала Роскачества, для эксперимента были выбраны аналогичные виды пива Krusovice Svetle Royal, сваренное в России, и Krusovice Imperial, произведенное в Чехии.



По результатам физико-химических и органолептических испытаний, показатели качества Krusovice Svetle Royal, сваренного в России, и Krusovice Imperial, сваренного в Чехии, находятся практически на одном уровне, хотя сами товары отличаются по цене. Представитель производителя пояснил, что эти два светлых пива из разных стран почти идентичны по рецептуре, а расходятся в цене исключительно из-за места производства. Локализация производства пива Krusovice в России позволила сэкономить на транспортных и таможенных расходах и, соответственно, снизить конечную стоимость продукта.



Если говорить об идентификационных признаках пива - качестве и количестве солода, которое в России нормируется Федеральным законом N171, то по итогам испытаний в обоих случаях массовая доля соложеных продуктов превысила 80%.



О том, как проходит процесс брожения в пиве, говорит кислотность и pH. Если кислотность слишком высокая, а pH низкий, это означает, что пиво перебродило: в таком случае оно будет слишком кислым. Низкая кислотность и высокий pH говорят о том, что пиво не добродило - у такого напитка вкус будет невыраженным. В обоих случаях у Krusovice эти показатели находились на одном уровне. Кроме того, и в российском, и в чешском светлом пиве не содержатся искусственные ароматизаторы, красители, подсластители, консерванты.



На примере специального сравнения пива одной торговой марки удалось проверить распространенное потребительское мнение о зависимости качества продукта от локализации производства. "Качество пива зависит от культуры производства, умения производителя наладить все производственные процессы, включая входной контроль сырья, таким образом, чтобы избежать технологических сбоев - при которых может нарушиться заданный процесс брожения", - говорит заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, цитируемая в сообщенеии.



В ходе второго этапа исследования качества светлого пива, эксперты в лабораторных условиях также проверили распространенное потребительское мнение о возможной миграции вредных веществ из тары. Многие покупатели уверены - из алюминиевых банок и бутылок ПЭТ в пиво мигрируют вредные вещества. А вот экологичность и безвредность стекла мало у кого вызывает сомнения.



Некачественная упаковка действительно потенциально может передать продукту фталаты - канцерогены, которые откладываются в жировой ткани и провоцируют развитие онкозаболеваний. Стоит успокоить потребителя - фталаты содержатся в основном в непищевом пластике. Потенциально опасные, не обработанные специально, алюминий и пластик не должны встречаться в пищевой промышленности. Роскачество проверило, выполняется ли данное требования производителями.



Законодательно установленных нормативов по содержанию алюминия и фталатов в РФ для пива пока не существует, но эксперты технического комитета Роскачества при Росстандарте установили для пива нормы, принятые для упаковки питьевой воды первой категории.



По результатам лабораторных испытаний на показатели миграции вредных веществ из тары ни одного отклонения выявлено не было. Таким образом, потребители могут без опаски выбирать светлое пиво в любой упаковке.



Напомним, по поручению Правительства РФ Роскачество проводит мониторинг качества светлого фильтрованного пива - самой популярной категории пива у россиян по данным аналитических агентств. В исследование вошло 40 крупнейших брендов, включая Heineken, Stella Artois, Bud, Efes, Балтика, Lowenbrau, Очаково, Клинское, Krusovice, Amstel, Carlsberg, Жигули и другие. Исследуемые торговые марки занимают лидирующие позиции по объемам продаж в одной категории - "пиво светлое фильтрованное пастеризованное".



Исследование поэтапно проходит сразу в нескольких аккредитованных испытательных центрах по нескольким направлениям, включая обязательные требования действующего законодательства, расширенную дегустационную программу, а также повышенные требования к качеству сырья.



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"AK&M" от 02.07.2018