Доллар вернется выше 63 руб.

В минувшую пятницу рубль показал разнонаправленную динамику, укрепившись в паре с евро и снизившись против евро. Такое поведение "россиянина" отражало внешнюю конъюнктуру, где евро резко подскочил на договоренности ЕС по миграционной политике, надавив на американскую валюту. По итогам сессии пара доллар/рубль ушла под отметку 63 руб., а евро/рубль вернулась выше 73 руб. Об этом говорится в комментарии аналитика ГК "ИнстаФорекc" Игоря Ковалева.



Рубль в большей степени находится под влиянием внешних сигналов, послушно следуя "инструкциям" с международного рынка Forex. Нефть при этом оказывает второстепенное влияние на самочувствие нашей валюты. Доллар, несмотря на локальное отступление, остается на высоких и довольно прочных позициях в среднесрочной перспективе благодаря неплохим экономическим показателям, оправдывающим дальнейшее повышение ставки ФРС. Ситуация на рынке черного золота говорит в пользу высоких цен, но в целом нестабильная.



Этим утром котировки нефти резко скорректировались от максимумов неподалеку от отметки 80, достигнутых в пятницу. Д.Трамп взбудоражил рынки, написав в твиттере о готовности саудитов нарастить добычу на 2 млн баррелей в сутки. Несмотря на то, что позднее эта информация была опровергнута - речь шла о свободных мощностях королевства - цены скорректировались, в том числе из-за близости важного психологического уровня. Тем временем доллар снова подрастает на Forex, что вкупе с фиксацией прибыли по Brent обусловит снижение рубля на открытии торгов в понедельник. В первой половине дня доллар с легкостью вернется выше уровня 63 руб. и, скорее всего, будет оставаться под давлением в течение сессии.





"AK&M" от 02.07.2018