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02/07/2018
11:40

Развивающиеся рынки под перекрестным огнём

Развивающиеся рынки под перекрестным огнём. Взоры всех инвесторов сейчас обращены в сторону Китая и Америки, говорится в комментарии ведущего аналитика ГК "Телетрейд" Анастасии Игнатенко.

К 6 июля американская сторона собирается ввести пошлины на китайскую продукцию стоимостью $34 млрд. И хотя Китай грозится ответными мерами, биржевиков волнует общий внешнеэкономический климат и последствия этого противостояния.

Еще в субботу были опубликованы макроэкономические данные по Китаю, которые продемонстрировали замедление роста экономики, это были первые оценки деловой активности за июнь (51.5 пунктов против 51.9 пунктов месяцем ранее). Банк Китая говорит о готовности поддержать рост экономики, хотя пока не переходит к непосредственному смягчению политики.

Таким образом, начало этой недели стартует в красных тонах: индексы Китая и Японии теряют по 2%, под давлением продавцов и сырьевые рынки: нефть марки Brent, показывающая в пике пятницы уровень $79.56, торгуется со снижением в 1.2%.

Нестабильная ситуация сказывается на развивающихся рынках, которые сегодня тоже окажутся под ударом.

Российских фондовым площадкам, которые по итогам пятницы показали повышение на 2.03% и 2.58% соответственно, сегодня придется отыграть назад часть завоеванных позиций.

Устойчивость этих поддержек укажет на дальнейшее желание к росту, а вот их пробой позволит продавцам продавить рынок поглубже. Однако сильное закрытие прошлой недели образованием по обоим индексам разворотной свечной комбинации "утренняя звезда", говорит нам о том, что откаты стоит использовать для покупок в расчете на то, что восходящая коррекция будет продолжена.


"AK&M" от 02.07.2018
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