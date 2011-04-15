Развивающиеся рынки под перекрестным огнём. Взоры всех инвесторов сейчас обращены в сторону Китая и Америки, говорится в комментарии ведущего аналитика ГК "Телетрейд" Анастасии Игнатенко.



К 6 июля американская сторона собирается ввести пошлины на китайскую продукцию стоимостью $34 млрд. И хотя Китай грозится ответными мерами, биржевиков волнует общий внешнеэкономический климат и последствия этого противостояния.



Еще в субботу были опубликованы макроэкономические данные по Китаю, которые продемонстрировали замедление роста экономики, это были первые оценки деловой активности за июнь (51.5 пунктов против 51.9 пунктов месяцем ранее). Банк Китая говорит о готовности поддержать рост экономики, хотя пока не переходит к непосредственному смягчению политики.



Таким образом, начало этой недели стартует в красных тонах: индексы Китая и Японии теряют по 2%, под давлением продавцов и сырьевые рынки: нефть марки Brent, показывающая в пике пятницы уровень $79.56, торгуется со снижением в 1.2%.



Нестабильная ситуация сказывается на развивающихся рынках, которые сегодня тоже окажутся под ударом.



Российских фондовым площадкам, которые по итогам пятницы показали повышение на 2.03% и 2.58% соответственно, сегодня придется отыграть назад часть завоеванных позиций.



Устойчивость этих поддержек укажет на дальнейшее желание к росту, а вот их пробой позволит продавцам продавить рынок поглубже. Однако сильное закрытие прошлой недели образованием по обоим индексам разворотной свечной комбинации "утренняя звезда", говорит нам о том, что откаты стоит использовать для покупок в расчете на то, что восходящая коррекция будет продолжена.





"AK&M" от 02.07.2018