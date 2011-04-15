Внешний фон на сегодняшнее открытие складывается негативным: на полпроцента падают фьючерсы на американские индексы и примерно процент теряет нефть. Об этом говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.



Поводом для фиксации прибыли по фьючерсам на индексы стала умеренно-негативная статистика из Японии и Китая, на которую обычно трейдеры практически не реагируют. Однако сейчас фьючерс на Индекс S&P500 на распутье двух дорог: то ли ему стоит хорошо отскочить вверх, то ли всерьез проверить на прочность сильную поддержку 2700 пунктов, до которой осталось падать 10 пунктов.



Падение нефти обусловлено высказываниями Д.Трампа о готовности Саудовской Аравии нарастить добычу нефти, а также заявлениями иракских чиновников, что и после введения санкций в полном объема Иран сможет поставлять сырье на мировой рынок.



На такой информации коррекция в ценах на нефть выглядит вполне обоснованной и может продолжиться в диапазон $75-76 за баррель.



Аналитики ожидают, что сегодня индекс Мосбиржи откроется примерно в 0.3-процентном минусе, а затем опасность потерять пятничную прибыль может увести рынок еще ниже, если же, конечно, внешний фон вдруг не улучшится. Поэтому на пробой сопротивления 2300 пунктов, что откроет дорогу на исторические максимумы, надежд сегодня практически нет.



Рубль сегодня попытается удержаться ниже отметки 63 руб. за доллар, но сделать это будет не просто: доллар начал полугодие с роста к основными мировым валютам на 0.2-0.3%. Однако российскую валюту по-прежнему будет поддерживать Чемпионат мира по футболу, дающий приток валюты от футбольных фанатов, а также общая эйфория от вчерашней малоожидаемой победы сборной России над командой Испании.



Напомним, что на прошлой неделе Минфин заявил о намерении занять в III квартале рекордный объем средств. Поэтому сейчас рынок также ждет мер, которые Минфин предпримет на валютном рынке для заманивания нерезидентов в ОФЗ, ведь при девальвирующем рубле вложения в обязательства финансового ведомства неинтересны.





"AK&M" от 02.07.2018