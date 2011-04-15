Группа "Интер РАО" выкупила у ФСК ЕЭС 7% своих акций за 24.5 млрд руб.

Группа "Интер РАО" 29 июня приобрела у ПАО "ФСК ЕЭС" 7% акций ПАО "Интер РАО" за 24.5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Интер РАО.



Со стороны группы "Интер РАО" покупателями акций выступили АО "Интер РАО Капитал" (выкупило 6.33% акций) и ООО "Практика" (0.67%). В результате доля ФСК ЕЭС в уставном капитале Интер РАО снизилась до 11.57%.



Ранее, 27 июня совет директоров ФСК ЕЭС одобрил уменьшение доли принадлежащих обществу акций Интер РАО до 8.57% с 18.57% путём их продажи компаниям группы "Интер РАО" и ООО "ДВБ Лизинг". К продаже планировались 10440000000 обыкновенных акций Интер РАО (10% уставного капитала) по цене 3.3463 руб. за каждую на общую сумму 34.935 млрд руб.



Как мы уже сообщали, в июне текущего года ФСК ЕЭС планировала продать 10% акций Интер РАО. В том числе 6.33% должно было выкупить АО "Интер РАО Капитал" (владеет 18.37% акций Интер РАО), а 3.67% - ИК "Регион" (входит в подконтрольную структурам Сергея Сударикова ГК "Регион", которая считается близкой "Роснефти").



В результате консолидации пакета собственных акций Интер РАО сможет оптимизировать структуру акционерного капитала, увеличить вес якорных стратегических акционеров с чётким видением вектора развития группы. Увеличение доли собственных акций также позволит группе улучшить текущий уровень корпоративного управления за счёт поддержки избрания независимых членов в состав совета директоров Интер РАО.



В соответствии со стратегией развития группы до 2020 года акции могут быть использованы для реализации крупному международному стратегическому инвестору или группе финансовых инвесторов с потенциальным увеличением акций в свободном обращении или иных сделок, направленных на повышение инвестиционной привлекательности компании.



ФСК ЕЭС стала акционером Интер РАО в 2011 году, когда приобрела 15.12% акций компании в результате обмена своих долей в ряде генерирующих активов на акции ОАО "Интер РАО ЕЭС". Сделка была осуществлена в рамках допэмиссии акций Интер РАО, проведённой компанией в целях консолидации энергоактивов. Также по итогам допэмиссии долю в размере 4.49% уставного капитала Интер РАО приобрело ООО "Индекс энергетики - ФСК ЕЭС" (100% дочернее общество ФСК ЕЭС). В декабре 2017 года ФСК ЕЭС консолидировала 18.57% акций Интер РАО.



Интер РАО является стратегическим партнёром ФСК ЕЭС, в том числе по обеспечению транзита электроэнергии в России и зарубежных странах. В связи с этим принято совместное решение о сохранении долгосрочного участия ФСК ЕЭС в структуре акционерного капитала Интер РАО.



ПАО "Интер РАО" (ПАО "Интер РАО ЕЭС", ИНН 2320109650) образовано в мае 1997 года на основании решения учредителя - ОАО РАО "ЕЭС России", является крупнейшим в России оператором экспорта-импорта электроэнергии, управляет многочисленными энергетическими активами в РФ и за рубежом. Установленная электрическая мощность электростанций, входящих в состав группы "Интер РАО" и находящихся под её управлением, составляет 33.45 ГВт, тепловая - 25.682 тыс. Гкал/ч.



Уставный капитал Интер РАО составляет 293.34 млрд руб. и разделён на 10440000997683 обыкновенные акции номинальной стоимостью 0.02809767 руб. каждая. Основными акционерами компании являются: АО "Интер РАО Капитал" (дочерняя структура Интер РАО) - 23.64% акций, группа "ФСК ЕЭС" - 11.57%, АО "Роснефтегаз" - 27.63%, Внешэкономбанк - 0.037%, группа "РусГидро" - 4.92% (на 22 февраля 2017 года).



Чистая прибыль группы "Интер РАО" за 2017 год по МСФО снизилась на 11.2% до 54.448 млрд руб. с 61.312 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 5.63% до 917.049 млрд руб. с 868.182 млрд руб., операционная прибыль сократилась на 27.36% до 56.12 млрд руб. с 77.26 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 5.2% до 64.982 млрд руб. с 68.548 млрд руб. Показатель EBITDA уменьшился на 0.8% до 95.5 млрд руб. с 96.3 млрд руб.



Чистая прибыль группы "Интер РАО" по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 17.81% до 22.621 млрд руб. с 19.202 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 10.48% до 247.484 млрд руб. с 224 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Интер РАО" за 2017 год по РСБУ сократилась в 6.22 раза до 15.669 млрд руб. с 97.475 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 5.11% до 40.975 млрд руб. с 43.18 млрд руб., убыток от продаж составил 682.967 млн руб. против прибыли в 2.628 млрд руб. за 2016 год, прибыль до налогообложения уменьшилась в 7.37 раза до 13.372 млрд руб. с 98.589 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" за I квартал 2018 года по РСБУ увеличилась в 83.15 раза до 1.292 млрд руб. с 15.544 млн руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 13.81% до 9.741 млрд руб. с 8.56 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"