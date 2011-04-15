В России запущена единая биометрическая система

В России с 30 июня начала работать единая биометрическая система, которая является одним из ключевых элементов механизма удаленной идентификации, позволяющей гражданам дистанционно получать финансовые услуги. Об этом говорится в материалах ПАО "Ростелеком".



Идентификация пользователя в Единой биометрической системе происходит по двум параметрам - голосу и лицу, одновременное использование которых позволяет определить живого человека, а не имитацию его биометрических данных в цифровом канале. На сегодняшний день лицо и голос - самые распространенные и доступные для массового применения биометрические параметры.



В 2017 году Правительство РФ приняло программу "Цифровая экономика Российской Федерации", в соответствии с которой государство уделяет большое внимание развитию новых цифровых платформ и услуг, а также систем информационной безопасности для обеспечения их надежной работы. Создание системы является частью реализации программы "Цифровая экономика РФ".



Для регистрации в Единой биометрической системе гражданину необходимо всего один раз прийти в банк. Сотрудник банка поможет ему зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации - ЕСИА), которая сейчас используется для доступа к порталу госуслуг, если ранее пользователь не был в ней зарегистрирован. Затем сотрудник банка "снимет" биометрические данные пользователя - изображение лица и запись голоса и загрузит их в Единую биометрическую систему. После регистрации в Единой биометрической системе гражданин сможет дистанционно получить услуги любого банка, работающего с системой. Клиенту достаточно ввести логин/пароль от ЕСИА и произнести сгенерированную системой короткую контрольную фразу, глядя в камеру смартфона или компьютера. Для прохождения удаленной идентификации пользователю необходим лишь доступ в интернет, смартфон, планшет или компьютер с вэб-камерой, никакого дополнительного оборудования не требуется.



Точность биометрической идентификации в системе обеспечивается алгоритмами ведущих российских разработчиков программного обеспечения в области биометрии, решения которых занимают призовые места по результатам независимых международных тестов. В создании системы участвовали крупнейшие российские банки.



Создание системы инициировано Центральным Банком РФ и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Разработчиком и оператором системы является "Ростелеком". Применение удаленной идентификации клиентов в финансовой сфере регламентировано Федеральным законом N482-ФЗ от 31 декабря 2017 года, который вносит изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".



В дальнейшем Единая биометрическая система станет национальной платформой для удобного и безопасного доступа граждан к государственным и коммерческим услугам. По мере накопления данных в Единой биометрической системе, будет появляться все больше возможностей ее применения в разных сферах. Самыми перспективными отраслями являются: финансовый сектор, нотариат, получение государственных и муниципальных услуг, здравоохранение, образование, ритейл, e-commerce. Единая биометрическая система расширит возможности доступа к цифровым услугам тем, кто проживает в труднодоступных районах и маломобильному населению, снизит их стоимость, а также повысит качество таких услуг. Использование Единой биометрической системы - это способ изменить отношения между государством, организациями и гражданином.



За прошедшие выходные первые пользователи уже зарегистрировались в Единой биометрической системе в офисах Почта Банка, Банка Хоум Кредит, Росбанка и Газпромбанка. На этой неделе регистрировать клиентов также начнут Совкомбанк, Тинькофф банк, ВТБ, Альфа-Банк и Райффайзенбанк.



С целью повышения качества и достоверности регистрации и идентификации граждан на сайте Единой биометрической системы bio.rt.ru открыта форма обратной связи, с помощью которой можно отправить разработчикам информацию о любых нештатных ситуациях, связанных с работой системы. Специалисты "Ростелекома" и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ будут обрабатывать все обращения, и совершенствовать технологию удаленной идентификации в соответствии с ожиданиями пользователей.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.



Чистая прибыль ПАО "Ростелеком" по МСФО за 2017 год выросла на 15% до 14.05 млрд руб. с 12.249 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 3% до 305.329 млрд руб. с 297.446 млрд руб., показатель OIBDA - на 0.1% до 96.857 млрд руб. с 96.772 млрд руб. Операционная прибыль снизилась на 5% до 37.885 млрд руб. с 39.836 млрд руб.



Чистая прибыль компании по МСФО за IV квартал 2017 года по сравнению с IV кварталом 2016 года выросла на 16% до 4.169 млрд руб. с 3.586 млрд руб., выручка - на 5% до 84.113 млрд руб. с 80.407 млрд руб., показатель OIBDA - на 5% до 25.694 млрд руб. с 24.372 млрд руб. Операционная прибыль сократилась на 17% до 9.312 млрд руб. с 11.248 млрд руб.



"AK&M" от 02.07.2018