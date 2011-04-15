С.Керимов вернулся в Москву

Российский сенатор Сулейман Керимов, с которого 28 июня сняли обвинения в неуплате налогов во Франции, вернулся в Москву. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".



Залог сенатору пока не вернули. "Но вернут. Просто это процесс более длительный, чем возвращение паспорта", - говорится в материалах газеты.



С.Керимова во Франции обвиняли в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости и отмывании средств. Его задержали в Ницце в ноябре 2017 года. Несмотря на просьбы прокурора отправить российского сенатора под арест, суд оставил его на свободе под залог 40 млн евро, однако запретил покидать Лазурный берег. С разрешения суда сенатор периодически приезжал в Россию.



"AK&M" от 02.07.2018