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02/07/2018
15:54

С.Керимов вернулся в Москву

Российский сенатор Сулейман Керимов, с которого 28 июня сняли обвинения в неуплате налогов во Франции, вернулся в Москву. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Залог сенатору пока не вернули. "Но вернут. Просто это процесс более длительный, чем возвращение паспорта", - говорится в материалах газеты.

С.Керимова во Франции обвиняли в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости и отмывании средств. Его задержали в Ницце в ноябре 2017 года. Несмотря на просьбы прокурора отправить российского сенатора под арест, суд оставил его на свободе под залог 40 млн евро, однако запретил покидать Лазурный берег. С разрешения суда сенатор периодически приезжал в Россию.

"AK&M" от 02.07.2018
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