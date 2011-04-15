Каждый третий опрошенный ВЦИОМ в возрасте от 18 до 24 лет хочет уехать из России

Каждый третий опрошенный ВЦИОМ в возрасте от 18 до 24 лет хотел бы уехать из России на постоянное место жительства за рубеж. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения.



Доля желающих уехать за рубеж остается практически неизменной: в 2011-2018 годах она колеблется в пределах 10-13%. В 2018 году о желании уехать на ПМЖ в другую страну сказали 10% россиян. Прежде других такое стремление выказывает молодежь (среди 18-24-летних - 31%) и люди, путешествовавшие за последние 2-3 года (19-20%).



За год заметно снизилась доля тех, кто планирует осуществить переезд в течение года-двух (с 17% в 2017 году до 10% в 2018 году - среди желающих уехать). Выбор страны проживания стали делать более обдуманно: чаще предпринимать реальные шаги к переезду (собирать информацию о "будущей Родине", учить иностранный язык, консультироваться со знакомыми, переехавшими за границу и другие).



В последние годы 18% россиян путешествовали с туристическими целями, отправлялись на отдых или на лечение. Среди молодёжи (18-24 года) эта доля составила 27%, тогда как среди старшего поколения (60 лет+) - только 14%. Три четверти россиян (74%) не выезжали за пределы России за последние 2-3 года.



Наиболее привлекательной по-прежнему кажется жизнь в Германии - именно она второй год подряд возглавляет рейтинг стран, рассматриваемых в качестве альтернативного места жительства.



"AK&M" от 02.07.2018