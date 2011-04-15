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02/07/2018
16:05

Россельхознадзор принимает ограничительные меры в отношении ряда российских предприятий

Россельхознадзор принимает ограничительные меры в отношении российских предприятий, выпускающих небезопасную продукцию. В список вошли, в том числе, предприятия Danone и АПХ "Мираторг". Об этом говорится в сообщении ведомства.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщила о выявлении подведомственными службе лабораториями серьёзных несоответствий продукции животного происхождения, произведённой российскими предприятиями, ветеринарно-санитарным требованиям ЕАЭС. Все предприятия включены в реестр Таможенного Союза, что означает наличие возможности экспортных поставок продукции этих компаний в страны-члены ЕАЭС.

Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции следующих предприятий: АО "Данон Россия" (СПб, филиал "Молочный Комбинат "Петмол") в связи с выявлением остатков запрещённых и вредных веществ (тетрациклиновая группа) в твороге, ООО "Третьяковский Маслосырзавод" (Алтайский край) в связи с выявлением несоответствия жирно-кислотного состава в масле сливочном, ООО "Брянская мясная компания" (входит в Мираторг) в связи с выявлением листерий в субпродуктах говяжьих, ООО "Белмолоко" (Москва) в связи с выявлением несоответствия жирно-кислотного состава и органических кислот (сорбиновая кислота) в масле сливочном.

Согласно действующему законодательству в области ветеринарии, Россельхознадзор вынужден ввести временные ограничения на поставки продукции следующих предприятий в страны ЕАЭС: ЗАО "Поспелихинский молочный комбинат" (Алтайский край) в связи с выявлением растительных масел и жиров, несоответствия жирно-кислотного состава в сыре, ООО "Медовый дом" (Новгородская область) в связи с повторным выявлением остатков запрещённых и вредных веществ (нитроимидазолы, сульфаниламиды) в меде, ОАО "Маслосырзавод "Порховский" (Псковская область) в связи с выявлением растительных масел и жиров в сыре, ООО "Нальчикский молочный комбинат" (Республика Кабардино-Балкарская) в связи с повторным выявлением растительных масел и жиров, несоответствия жирно-кислотного состава в масле сливочном.

"AK&M" от 02.07.2018
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