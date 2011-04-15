Монорельс в Москве интегрируют с трамвайной сетью не ранее 2019 года

Интеграция монорельса на северо-востоке столицы в трамвайную сеть начнётся не раньше следующего года, заявил руководитель Департамента строительства Андрей Бочкарёв, говорится в сообщении столичного Стройкомплекса.



"Сейчас разрабатывается проект интеграции этой дороги в существующую трамвайную сеть", - сказал А.Бочкарев. Он отметил, что сейчас поезда ходят в туристическом режиме.



Напомним, 2.5 км монорельса от Новомосковской ул. до ул. Сергея Эйзенштейна уберут. Будет выполнено переустройство трамвайной линии от ул. Новомосковская до Проспекта Мира и проложено 600 м трамвайных путей, включая 450 м по эстакаде.



Единственная в Москве линия монорельса была запущена в ноябре 2004 года. Она соединяет станции метро "Тимирязевская" и "ВДНХ". Длина линии - 4.7 км.



С открытием в сентябре 2016 года трёх новых станций Люблинско-Дмитровской линии метро и запуском Московского центрального кольца (МЦК) пассажиропоток на монорельсовой дороге снизился на треть.



С начала этого года монорельс перевели в туристический режим. В среднем интервалы между поездами выросли до 15-30 минут в зависимости от времени суток.



При реконструкции монорельса почти половину путей планируется спустить на землю. В частности, могут продлить трамвайную линию, которая проходит по ул. Академика Королева до Краснопресненской трамвайной сети (линия по ул. Костякова). Таким образом, изолированная трамвайная сеть соединится с основной.



Сейчас рассматривается несколько вариантов трассировки. Часть эстакады со станциями монорельса планируется переоборудовать, чтобы по этому участку могли курсировать трамваи. Сейчас трамвайные пути частично дублируют монорельсовую дорогу.



Реконструкция монорельса повысит качество транспортного обслуживания и сократит расходы на эксплуатацию городского транспорта. Работы выполнят за счёт городского бюджета.



"AK&M" от 02.07.2018