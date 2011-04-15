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02/07/2018
15:08

П.Масловский намерен купить до 10% компании Petropavlovsk

Сооснователь Petropavlovsk Павел Масловский намерен купить до 10% компании. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

Акционеры Petropavlovsk 29 июня полностью сменили совет директоров, назначенный в июне 2017 года ГК "Ренова" Виктора Вексельберга и рядом инвестфондов ("Ренова" и Prudential уже вышли из капитала компании). В частности, в совет вернулись Павел Масловский и независимые директора - Родерик Лэйн и Роберт Дженкинс. За смену совета выступили 52% участвовавших (владельцы около 40% акций).

П.Масловский рассказал изданию, что займёт пост гендиректора компании и вновь станет её акционером: "Я продал свои акции, когда увидел, что творится в компании, но сейчас буду покупать, оптимальным вижу пакет в 5-10%". Капитализация Petropavlovsk 29 июня составляла 263 млн фунтов стерлингов, или $347 млн, то есть на выкуп акций П.Масловский может потратить до $35 млн.

По его словам, основная задача компании на ближайшие год-полтора - это запуск POX (автоклава) и подготовка добычи упорных руд на месторождениях Маломыр, Пионер, Эльгинское.

Напомним, ранее Polymetal предложил совету директоров Petropavlovsk выкупить POX за $250 млн на условиях финансирования достройки актива и offtake-соглашения на закупку концентрата. Но П.Масловский заявил "Ъ", что "продажа автоклава сейчас, когда сделаны основные затраты, не имеет смысла". "Несколько лет назад мы обсуждали тему с Виталием Несисом , когда у Petropavlovsk не было финансирования для проекта, предстояла реструктуризация кредитов, но и тогда я был готов только к партнёрству, а не к продаже автоклава", - рассказал он. В Polymetal отказались от комментариев.

П.Масловский отметил, что золотодобывающий сектор очевидно близок к фазе M&A, но в случае с Petropavlovsk сделки имеет смысл рассматривать только по завершении "органических работ", которые включают и реструктуризацию долга дочерней железорудной IRC, и работу по пакету золотодобытчика в ней (31.1%).

Petropavlovsk Рlc. является добывающей и геологоразведочной компанией, основные активы которой расположены в России. Это первая из английских горнодобывающих компаний со 100%-ными российскими активами, разместившая акции на Лондонской бирже альтернативных инвестиций. Группа Petropavlovsk была создана в результате объединения в 2009 году золотодобывающей Peter Hambro Mining и железорудной Aricom. Деятельность группы сосредоточена на приобретении, разведке, разработке и организации производства месторождений полезных ископаемых. В настоящее время основное внимание уделяется месторождениям драгоценных металлов, в будущем планируется развитие железорудных активов. Petropavlovsk plc по итогам 2017 года увеличил производство золота на 9.8% до 439.6 тыс. унций с 400.2 тыс. унций годом ранее.

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