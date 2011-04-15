Ингосстрах застраховал экспортную поставку нефтепродуктов

СПАО "Ингосстрах" выступило генеральным страховщиком проекта, связанного с экспортом нефтепродуктов крупнотоннажным танкерным флотом. Стоимость одной партии груза составляет более $100 млн. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Договором страхования предусмотрена защита грузовладельца от таких рисков, как гибель, повреждение, утрата груза в результате стихийных бедствий, кораблекрушения. Также подлежат возмещению убытки вследствие загрязнения груза, его смешения с посторонними предметами и субстанциями, весовой недостачи.



Полис Ингосстраха был безоговорочно принят в качестве гарантии ведущими зарубежными банками, выступающими одновременно кредиторами в рамках финансирования поставки и выгодоприобретателями по договору страхования.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.









"AK&M" от 02.07.2018