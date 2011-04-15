Акционеры Газпрома утвердили дивиденды за 2017 год в соответствии с рекомендацией совета директоров

Акционеры ПАО "Газпром" приняли решение выплатить дивиденды за 2017 год из расчёта 8.04 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.



Дивиденды составляют 26.6% от прибыли, относящейся к акционерам ПАО "Газпром", по МСФО за 2017 год.



Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 19 июля. Датой завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, - 2 августа, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 23 августа. Данные решения полностью соответствуют рекомендациям совета директоров.



Собрание утвердило годовой отчёт и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность компании за 2017 год. Принято решение о распределении прибыли компании по результатам 2017 года и нераспределённой прибыли прошлых лет.



Собрание утвердило аудитором на 2018 год ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты". Компания была признана победителем открытого конкурса, проведённого Газпромом.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 11% до 372 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



"AK&M" от 02.07.2018