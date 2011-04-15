Дивидендные выплаты акционерам Башнефти превысят 38% чистой прибыли по МСФО за 2017 год

Акционеры ПАО АНК "Башнефть" на годовом собрании 28 июня приняли решение направить на выплату дивидендов за 2017 год 28.235 млрд руб. из расчёта 158.5 руб. на одну размещённую обыкновенную и привилегированную акцию. Об этом говорится в сообщении компании.



С учётом дивидендов по итогам 9 месяцев 2017 года в размере 26.345 млрд руб. выплаты акционерам превысят 38% чистой прибыли по МСФО за 2017 год.



Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2017 год будут выплачены номинальным держателям акций и доверительным управляющим - не позднее 23 июля, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 13 августа 2018 года.



Собрание утвердило годовой отчёт, бухгалтерскую отчётность, приняло решение о распределении чистой прибыли за 2017 год.



ПАО АНК "Башнефть" (ИНН 0274051582) осуществляет добычу нефти на территории Республики Башкортостан, регионов Западной Сибири и Оренбургской области. В промышленной эксплуатации - более 180 месторождений, добыча - более 21 млн т нефти в год. Объем переработки НПЗ Башнефти превышает 18 млн т сырья в год. Основными акционерами Башнефти являются Роснефть (57.7% акций) и Республика Башкирия (25% плюс одна акция).



"AK&M" от 02.07.2018