АСВ выбрало банки-агенты для выплаты страхового возмещения вкладчикам КБ "Рублёв"

Сбербанк и РНКБ Банк стали победителями конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, КБ "Рублёв" (Москва). Об этом говорится в сообщении АСВ.



Сбербанк будет осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам КБ "Рублёв", проживающим во всех субъектах РФ кроме вкладчиков банка, проживающих в Крыму.



Выплату страхового возмещения вкладчикам банка, проживающим в Крыму, будет осуществлять РНКБ Банк.



Приём заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам КБ "Рублёв" начнутся 9 июля 2018 года.



Банк России отозвал лицензию у КБ "Рублёв" 27 июня 2018 года. По величине активов на 1 июня 2018 года кредитная организация занимала 176-е место в банковской системе Российской Федерации.





"AK&M" от 02.07.2018