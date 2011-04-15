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02/07/2018
16:38

АСВ выбрало банки-агенты для выплаты страхового возмещения вкладчикам КБ "Рублёв"

Сбербанк и РНКБ Банк стали победителями конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, КБ "Рублёв" (Москва). Об этом говорится в сообщении АСВ.

Сбербанк будет осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам КБ "Рублёв", проживающим во всех субъектах РФ кроме вкладчиков банка, проживающих в Крыму.

Выплату страхового возмещения вкладчикам банка, проживающим в Крыму, будет осуществлять РНКБ Банк.

Приём заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам КБ "Рублёв" начнутся 9 июля 2018 года.

Банк России отозвал лицензию у КБ "Рублёв" 27 июня 2018 года. По величине активов на 1 июня 2018 года кредитная организация занимала 176-е место в банковской системе Российской Федерации.


"AK&M" от 02.07.2018
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