ЛУКОЙЛ опроверг информацию об акции "200 литров топлива в подарок"

ПАО "ЛУКОЙЛ" опровергло информацию об акции "200 литров топлива в подарок". Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы компании.



"Пресс-служба ПАО "ЛУКОЙЛ" обращает внимание на факт неправомерного использования товарного знака, фирменного стиля компании на интернет-сайте http://www.lukoil25.men/, а также на рассылаемую через мессенджеры и социальные сети информацию об акции, предполагающую подарок в 200 литров топлива в честь 25-летия компании. Эта информация не имеет отношения к организациям Группы "ЛУКОЙЛ". В связи с участившимися случаями обнаружения поддельных сайтов, напоминаем о необходимости проявлять осмотрительность и сверять представленную на этих ресурсах информацию с официальным сайтом компании www.lukoil.ru (русскоязычная версия) и www.lukoil.com (англоязычная версия). ПАО "ЛУКОЙЛ" не несет ответственности за нежелательные последствия, которые могут возникнуть в результате использования информации", - говорится в сообщении пресс-службы.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в 2017 году выросла в 2.1 раза до 418.8 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка от реализации за 2017 год выросла на 13.6% до 5.937 трлн руб. Показатель EBITDA за 2017 год вырос до рекордных 831.6 млрд руб., что на 13.8% больше по сравнению с 2016 годом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа, относящаяся к акционерам компании, по МСФО выросла в I квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 75% и составила 109.1 млрд руб. Выручка от реализации составила 1.631 трлн руб., что на 13.9% больше по сравнению с I кварталом 2017 года.



"AK&M" от 02.07.2018