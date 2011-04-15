В Москве открылся новый Крылатский мост

В Москве открылось движение по новому Крылатскому мосту через Москву-реку, соединяющему улицы Крылатскую и Нижние Мнёвники, а также по разворотному съезду с улицы Нижние Мнёвники в сторону Карамышевской набережной. Об этом сообщается на официальном сайте столичного мэра.



"Строительство Северо-Западной хорды от Дмитровского шоссе до Мичуринского проспекта, в основном закончено, осталось несколько объектов. Сегодня запускаем один из таких объектов. Это Крылатский мост, который позволит улучшить пропускную способность этого участка. В целом Северо-Западная хорда - это 80 км дорог", - сказал Сергей Собянин, цитируемый в сообщении.



Длина нового Крылатского моста - 282 м. Его начали строить в декабре 2016 года. Работы выполнили во время строительства участка Северо-Западной хорды от проспекта Маршала Жукова до Рублёвского шоссе.



В это же время реконструировали части улиц Нижние Мнёвники (520 м, три полосы движения в каждом направлении) и Крылатской (300 м, три полосы движения в каждом направлении). Работы также коснулись бокового проезда вдоль прохода к Крылатскому мосту со стороны Крылатской улицы (250 м, две полосы движения в одном направлении). Кроме того, сделали разворотный съезд с улицы Нижние Мнёвники в сторону Карамышевской набережной (750 м, две полосы движения в одном направлении). Ещё построили подпорные стены на подходах к Крылатскому мосту (257 м) и две отдельно стоящие подпорные стены (323 м). Общая протяжённость новых дорог - 2.4 км.



Новый мост станет дублёром старого Крылатского моста, который возвели в первой половине 1980-х годов. Теперь автомобили смогут двигаться по трем полосам в одном направлении по каждому мосту. Для пешеходов сделали тротуары.



Новый Крылатский мост улучшит транспортное обслуживание районов Хорошёво-Мнёвники, Крылатское, Кунцево и Филёвский Парк.



Следующий этап строительства участка Северо-Западной хорды от проспекта Маршала Жукова до Рублевского шоссе включает в себя ввод в эксплуатацию балочного моста через шлюз N 9 канала имени Москвы, реконструкцию улиц Нижние Мнёвники и Народного Ополчения, а также Карамышевской набережной.



"В ближайшие недели откроем связку между Рублёвским шоссе и Можайским шоссе, и дальше останется небольшой мост через канал имени Москвы", - подчеркнул С.Собянин.



Мэр Москвы также поблагодарил строителей за работу и поздравил их с победой сборной России в одной восьмой чемпионата мира по футболу. "Давайте будем болеть за нашу команду, - сказал он. - Ребята уже молодцы, они сделали невозможное. Должен сказать, что Большая спортивна арена "Лужников" для них счастливый стадион - две игры и две хорошие, красивые победы". Открытие моста он посвятил победе сборной в матче с командой Испании.



Северо-Западная хорда - это новая скоростная магистраль, которая пройдет через северные и западные районы Москвы: от Дмитровского до Сколковского шоссе и далее до Мичуринского проспекта. Она соединит крупные магистрали: Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублёвское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе.



В районе Дмитровского шоссе можно будет удобно выехать с Северо-Западной на Северо-Восточную хорду - либо в сторону аэропорта "Шереметьево", либо в сторону Ярославского шоссе. Также она снизит (примерно на 15%) транспортную нагрузку на ряд центральных улиц, Третье транспортное кольцо, МКАД и прилегающие участки вылетных магистралей. А пробег автомобилей при поездках между соседними районами сократится примерно на десять процентов.



На сегодняшний день завершены реконструкция и строительство на следующих участках Северо-Западной хорды: на участке Большой Академической улицы от Дмитровского шоссе до Алабяно-Балтийского тоннеля (участок реконструирован); на Дмитровском шоссе (открыта транспортная развязка на пересечении с 3-м Нижнелихоборским проездом); на участке от Ленинградского шоссе до проспекта Маршала Жукова (участок реконструирован, построен первый в Москве винчестерный тоннель); на Вяземской и Витебской улицах, Сколковском шоссе (трассы реконструированы, построен участок дороги от моста через реку Сетунь до Рябиновой улицы); на Рябиновой улице (реконструирована); на участке улицы Генерала Дорохова от Аминьевского шоссе до МКАД (участок реконструирован); на участке Аминьевского шоссе - до развязки с улицей Генерала Дорохова (участок реконструирован).



Кроме того, построен и открыт для движения Алабяно-Балтийского тоннель, транспортная развязка на пересечении Аминьевского шоссе с улицей Генерала Дорохова, трасса от Мосфильмовской улицы до улицы Генерала Дорохова.



Сейчас реконструируют улицы Крылатскую, Ярцевскую, Боженко, Кубинку с выходом на Можайское шоссе, проектируют транспортную развязку на пересечении улицы Генерала Дорохова с МКАД и строят участок от проспекта Маршала Жукова до Крылатской улицы.



"В Москве сейчас в проектировании и строительстве находится четыре хорды: Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Восточная и Южная рокада. В целом эти хорды помогут проезжать автомобилистам, минуя Третье транспортное и Садовое кольцо", - добавил С.Собянин.



"AK&M" от 02.07.2018