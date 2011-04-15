С.Иванов увеличил долю в АЛРОСе до 0.0407% с 0.0270%

Генеральный директор - председатель правления АК "АЛРОСА" (ПАО) Сергей Иванов увеличил свою долю в компании. Об этом говорится в сообщении предприятия.



Доля акций и капитала увеличилась до 0.0407% с 0.0270%. Изменение произошло 29 июня. Эмитент узнал об изменении 2 июля.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



"AK&M" от 02.07.2018