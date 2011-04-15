Кабмин одобрил введение электронных трудовых книжек

Минтруд, Минэкономразвития, Минфин и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций до 29 октября 2018 года должны внести в Правительство проекты федеральных законов, предусматривающие формирование и ведение сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде, установив переходный период для ведения трудовых книжек исключительно в электронном виде. Об этом свидетельствует сообщение, размещённое на сайте кабинета министров.



Введение электронной трудовой книжки - это не только перевод документа из бумажного в электронный формат. Речь идёт о создании базы данных, где будет храниться информация обо всей трудовой деятельности человека, подчеркнул на заседании Правительства премьер-министр Дмитрий Медведев.



Работодатели, по его словам, будут передавать такие сведения в Пенсионный фонд, причём в режиме онлайн. Дополнительное преимущество электронные книжки дадут тем, кто работает удалённо. Кроме того, при обращении за государственными услугами не надо будет предоставлять сведения о трудовой деятельности, о стаже - всё это будет уже зафиксировано в базе данных. Уменьшатся и затраты работодателей на кадровое производство. Конечно, электронную книжку гораздо труднее подделать, и она сохраняется в базе данных.



Внедрение электронных книжек должно быть поэтапным. Работодатели продолжат вести традиционный бумажный документ - для ряда людей, кто захочет иметь и бумажную версию, такая опция также сохранится. Передавать документ в электронном виде в Пенсионный фонд начнут с 1 января 2020 года.



"Что касается электронного документооборота по кадровым вопросам, электронного надзора, который позволит работодателям отправлять информацию проверяющим органам в электронном виде, сейчас такая система апробируется. Мы с вами договаривались, что будет тестовое использование в порядке эксперимента, чтобы проверить, насколько удобно в электронном виде оформлять отпуска и командировки, заключать и расторгать трудовые договоры, какие здесь есть преимущества и какие риски. По итогам эксперимента Минтруд подготовит предложения по распространению такой практики. И сегодня мы послушаем, что в этом направлении делается", - подчеркнул Д.Медведев.





"AK&M" от 02.07.2018