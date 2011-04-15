"Норильский никель" продлил лицензию на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну

ПАО "ГМК "Норильский никель" продлило лицензию на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Об этом говорится в сообщении компании.



Лицензия 6076 выдана 29 июня сроком до 28 июня 2023 года. Орган, выдавший лицензию - Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России.



ПАО ГМК "Норильский никель" (ИНН 8401005730) представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.



Чистая прибыль ГМК "Норильский никель" по МСФО за 2017 год упала на 16% до $2.123 млрд с $2.531 млрд годом ранее. Выручка увеличилась на 11% до $9.146 млрд с $8.259 млрд, валовая прибыль - на 10.4% до $4.546 млрд с $4.118 млрд. Прибыль до налогообложения составила $2.844 млрд против $3.276 млрд годом ранее. Консолидированный показатель EBITDA составил $3.995 млрд против $3.899 млрд годом ранее (+2.5%).



"AK&M" от 02.07.2018