Во "Внуково" в течение трёх лет появится метро, заявил С.Собянин

Во "Внуково" в течение трёх лет появится метро, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с коллективом аэропорта, который отмечает 77-летие, говорится в материалах столичного Стройкомплекса.



"Буквально недавно мы приняли решение о продлении линии метро от Рассказовки до Пыхтино и "Внуково", - сказал С.Собянин. Глава города пояснил, что сейчас ведутся пусконаладочные работы. "Дальше уже сделаем камеру съезда в сторону Внуково, сейчас проектируем эту линию. Думаю, что в течение трёх лет её построим. И "Внуково" будет единственным аэропортом в нашей стране, который будет иметь собственное метро", - подчеркнул мэр. С.Собянин добавил, что аэропорт "Внуково" и поселение будут интегрированы в московскую транспортную систему. По его словам, вся транспортная система в районах Солнцево, Ново-Переделкино, деревни Рассказовка и "Внуково" будет изменена с учётом ввода новой линии метро.



АО "Международный аэропорт "Внуково" (ИНН 7710404473) - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Карта полётов аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки. Аэродромный комплекс Внуково располагает двумя современными взлётно-посадочными полосами длиной 3500 м и 3060 м, аэродромная пропускная способность составляет 58 взлётно-посадочных операций в час. Общая площадь - около 300 тыс. кв. м, что даёт возможность обслужить до 35 млн пассажиров в год.



Пассажиропоток аэропорта "Внуково" в 2017 году составил 18.139 млн, что на 30.1% больше аналогичного показателя 2016 года.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток АО "Международный аэропорт "Внуково" по РСБУ в 2017 году вырос на 3.74% до 227.714 млн руб. с 219.503 млн руб. годом ранее. Выручка увеличилась в 4.6 раза до 3.429 млрд руб. с 745.104 млн руб., прибыль от продаж составила 292.513 млн руб. против убытка в 255.992 млн руб. за 2016 год, убыток до налогообложения снизился на 27.24% до 192.456 млн руб. с 264.515 млн руб.



"AK&M" от 02.07.2018