ГД завтра рассмотрит законопроект по снижению акцизов на бензин, заявил А.Жуков

Госдума завтра, 3 июля, рассмотрит проект поправок в Налоговый кодекс по снижению акцизов на бензин, а также законопроекты, касающиеся НДС и страховых взносов. Об этом заявил первый заместитель председателя ГД Александр Жуков, говорится в материалах нижней палаты парламента.



"Во втором чтении будут рассмотрены поправки в Налоговый кодекс, касающиеся налога на дополнительный доход налогообложения нефти, нефтепродуктов. В этот законопроект внесены очень важные поправки, которые касаются снижения акцизов на бензин. В связи со сложившейся ситуацией на рынке моторного топлива и достаточно резким повышением цен, Правительство предложило целый ряд мер, чтобы не допустить [их] дальнейшего роста. И одной из наиболее важных мер является снижение акцизов на бензин", - сказал он.



Второй важный законопроект, который завтра намерены рассмотреть парламентарии, касается налога на добавленный доход. Он вносит изменения в закон о таможенном тарифе: "Туда предлагаются поправки, которые предоставляют Правительству право до конца этого года вводить дополнительные таможенные пошлины на светлые нефтепродукты - на бензин, прямогонный бензин в размере до 90%. Аналогичная мера применялась в 2011 году, когда также был значительный рост цен на топливо, и сейчас Правительство предлагает такую же меру с той же целью - не допустить дальнейшего роста цен", - пояснил суть изменений первый заместитель председателя ГД.



Также в планах ГД - рассмотрение поправок в Бюджетный кодекс, направленных на реализацию механизма обоснования инвестиций. Изменения предполагают создать в составе федерального бюджета Фонд развития и направлять средства на финансирование, связанное с инфраструктурными проектами. "Причем сумма, которую предполагается выделить в федеральном бюджете на эти направления. существенная - это общий объем ресурсов до 3.5 трлн руб. до 2024 года", - рассказал А.Жуков.



На завтра запланировано первое чтение законопроекта, касающегося НДС и страховых взносов. "Правительство предложило увеличить ставку по налогу на добавленную стоимость с 18 до 20%, а также зафиксировать бессрочный период размера страховых взносов 22%", - напомнил первый заместитель председателя ГД.



Среди других планов ГД на 3 июля - рассмотрение проекта поправок в закон "О рекламе", касающихся запрета на рекламу услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов и так далее, а также - Правительственный час с участием Министра здравоохранения Вероники Скворцовой, в ходе которого будут обсуждены вопросы лекарственного обеспечения населения.



"AK&M" от 02.07.2018