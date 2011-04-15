Дайджест газеты "Коммерсант" от 3 июля 2018 года



ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ НКО ОЦЕНЯТ КОНСТИТУЦИОННЫЙ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СУДЫ

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОСПАРИВАЮТ ДЕЙСТВИЯ МИНЮСТА



В Конституционный суд (КС) РФ и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поступили жалобы на практику внеплановых проверок НКО, которые Минюст подозревает в принадлежности к "иностранным агентам". Проверки проводятся на основании "доносов граждан", чьи имена не раскрываются даже в суде, настаивают заявители. Систему контроля за НКО оспорил московский Институт права и публичной политики (ИППП), добиваясь ее отмены как "избыточной, произвольной и дискриминационной". В 2017 году функции Минюста по надзору за НКО стоили бюджету 173,2 млн руб.





ЕГИПЕТСКИЙ ПРЕМЬЕР НЕ ЗАПЛАТИТ ЗА ТЕРАКТ

ОТКЛОНЕН ИСК ПОТЕРПЕВШИХ ОТ ВЗРЫВА САМОЛЕТА НАД СИНАЕМ



Как стало известно "Ъ", суд Каира отклонил первый иск родственников россиян, погибших при катастрофе самолета А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года. Ответчиками по нему являлись власти страны в лице премьер-министра Египта и несколько членов правительства. По мнению истцов, чиновники и их подчиненные допустили преступную халатность при обеспечении безопасности подготовки к полету, что позволило террористам пронести на борт российского лайнера бомбу и взорвать его над Синаем. Однако суд посчитал, что стандарты безопасности были соблюдены, а чиновники не совершили "ошибки", за которые стоит выплачивать компенсации. При этом сам факт "незаконного вмешательства" в полет А321 власти Египта не отрицают, но фактически уклоняются от сотрудничества с российскими властями в расследовании теракта.





УСЫНОВЛЕНИЕ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

МИНЗДРАВ НЕ УСПЕЛ ПЕРЕСМОТРЕТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ



Как стало известно "Ъ", сроки пересмотра законодательства, который должен снять ограничения для ВИЧ-инфицированных в сфере усыновления, сдвигаются на неопределенное время. Проект постановления правительства, который разрабатывает Минздрав РФ, оказался не готов к концу второго квартала 2018 года - срок был установлен в плане мероприятий по реализации госстратегии противодействия распространению ВИЧ. В Минздраве "Ъ" сообщили, что документ готовится, однако его внесение тормозит "острая дискуссия в профессиональном сообществе".





ЗАКРЫТОЕ ПИСЬМО ДЛЯ СВОБОДНОГО ДОСТУПА

ДОКУМЕНТ НКВД ПО ДЕЛУ "ХАРБИНЦЕВ" В АРХИВЕ ФСБ ОДНОВРЕМЕННО ЗАСЕКРЕЧЕН И РАССЕКРЕЧЕН





Письмо главы НКВД Николая Ежова по делу "харбинцев" (вернувшихся из Китая работников КВЖД, репрессированных в 1937 году), секретность которого ФСБ России отстояла в Верховном суде РФ, оказалось рассекреченным. Причем гриф был снят еще до решения суда, выяснил исследователь Сергей Прудовский из переписки с ФСБ. По мнению историков, архив ведомства до сих пор не упорядочен, а экспертные комиссии выносят решения по статусу документов без их изучения.





ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ СТАЛО СЛИШКОМ СЛОЖНО

РОССИЯНЕ ПОТЕРЯЛИ ИНТЕРЕС К ПРОИЗВОДСТВУ КРИПТОВАЛЮТ



Частный майнинг в России теряет популярность. Спрос на майнинговое оборудование не спасает даже двукратное снижение цен на него. Эксперты указывают на падение курса биткойна, увеличение сложности добычи криптовалют и связанное с ними уменьшение доходности майнинга как на основные причины такой динамики. Свою лепту вносят и законопроекты, направленные на регулирование цифрового пространства, которые вводят дополнительные требования к такой деятельности, что отпугивает частных майнеров.





ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАНСКАПИТАЛБАНКА

ЕГО КРУПНЕЙШИМ АКЦИОНЕРОМ СТАНЕТ ТАТЬЯНА ОРЛОВА



Как стало известно "Ъ", в ближайшее время в Транскапиталбанке (42-е место по активам) появится новый крупный акционер с почти 47% акций - дочь основателя банка "Возрождение" и его экс-акционер Татьяна Орлова. Она выкупит пакеты трех зарубежных фондов - ЕБРР, IFC и DEG, которые давно искали выход из актива. После сделки предстоит решать ключевой для Транскапиталбанка вопрос увеличения капитала, на это регулятор дал время до конца первого квартала 2019 года.





КРАУДФАНДИНГУ ТРЕБУЮТСЯ ПРАВИЛА ИГРЫ

ОТРАСЛЬ РАССМАТРИВАЕТ ВОПРОС САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ



Рынок краудфандинга демонстрирует устойчивый рост. За первый квартал 2018 года суммарный объем заключенных сделок достиг 2,33 млрд руб., превысив в 1,6 раза показатель прошлого года. Вместе с тем рынку сопутствует множество рисков, большую часть из которых мог бы снять находящийся в настоящее время на рассмотрении Госдумы законопроект. В условиях же затянувшегося принятия закона участники рынка задумались о саморегулировании.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 03.07.2018