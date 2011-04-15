Дайджест газеты "Ведомости" от 3 июля 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 3 июля 2018 года.





ДЕПУТАТЫ РАСШИРЯЮТ АГЕНТУРУ



Депутаты доработали законопроект об иностранных агентах в СМИ. Привлечь к ответственности можно будет любого, кто с ними сотрудничает.



Поправки в закон о СМИ - иностранных агентах, позволяющие записать в их число всех, кто с ними сотрудничает, будут одобрены во вторник комитетом Госдумы по информационной политике. Об этом "Ведомостям" рассказали источники.



Проект позволяет признать иностранными агентами любую структуру или человека не только за распространение материалов СМИ-агентов, но и если они за деньги участвуют в создании этих материалов. На таких "вторичных" агентов будут распространяться требования закона о некоммерческих организациях (маркировка материалов, ежегодный аудит и отчет о деятельности раз в полгода).





ОТЕЛЬ НА КОЛЕСАХ



РЖД с 2025 года перестанет покупать плацкартные вагоны. На смену им придут составы нового поколения, кардинальное обновление ждет и купе.



О прекращении покупок плацкартных вагонов говорится в приложении к проекту Долгосрочной программы развития РЖД до 2025 г. "Ведомости" ознакомились с этим документом. По состоянию на 31 декабря 2016 г. на плацкартные вагоны приходилось 36% подвижного состава Федеральной пассажирской компании (ФПК, 100%-ная "дочка" РЖД). При этом в 2016 г. на них пришлось 66% перевозок в дальнем следовании.



На смену плацкарте придут одноэтажные вагоны нового типа. Они могут появиться у ФПК уже в следующем году.



Вагоны нового поколения будут выполнены в виде двухвагонного сцепа с герметизированным переходом, обслуживать такую пару будет один проводник. . Вместо купе проводника в одном из вагонов каждой пары появится сервисная зона с вендинговыми аппаратами или место для перевозки багажа, уточняет он. Также в одной из туалетных комнат появится душевая кабина. В числе новаций - "индивидуализация персонального пространства пассажиров", "сервисные зоны с вендинговыми аппаратами", USB-розетки, сенсорные панели, светодиодная подсветка.





НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ИЗ ВВП



Повышение НДС замедлит рост экономики до 0,4% в 2019 году. Но это самый благоприятный вариант роста налогов из всех возможных, считают аналитики РАНХиГС.



Сегодня, во вторник, Госдума рассмотрит законопроект о повышении НДС с 18 до 20%, сообщил накануне первый вице-спикер Александр Жуков. Повысить налог понадобилось для финансирования новых майских указов президента Владимира Путина.



Рост эффективности госзакупок или снижение коррупции для увеличения доходов были бы эффективнее, уверены аналитики РАНХиГС. А рост НДС приведет к снижению ВВП, потребления, инвестиций и импорта, перечисляет риски автор доклада, завлабораторией РАНХиГС Андрей Полбин.



Из-за роста цен будет падать покупательная способность работающего населения, зарплаты которого также снизятся.



Тем не менее решение повысить ставку НДС - не самый плохой вариант финансирования указов.





КАМЕРА. МИКРОФОН. ПЕРЕВОД



"Ведомости" на себе протестировали работу Единой биометрической системы.



С 30 июня банки начали собирать записи голоса и изображения лиц россиян и отправлять их в Единую биометрическую систему (ЕБС). Она позволит гражданам подтверждать личность без предъявления паспорта и удаленно открывать счета и вклады, брать кредиты и делать переводы в любом банке. Сдать биометерические данные уже можно, но получить с помощью нее услуги - пока нет.



В понедельник днем корреспондент "Ведомостей" отправилась в офис одного из банков, чтобы зарегистрироваться в Единой биометрической системе.





ХИМИЧЕСКИЙ МАНЕВР



Министерство энергетики видит возможность привлечь $50 млрд в развитие нефтегазохимии. Для этого нужны дополнительные субсидии.



К 2030 г. возможен трехкратный рост экспортно-ориентированного производства на базе нафты, сжиженных углеводородных газов (СУГ) и этана, следует из презентации министерства ("Ведомости" ознакомились, подлинность документа подтвердили три участника совещания в Минэнерго). Комплекс предложенных мер включает в себя введение обратных акцизов на СУГ и "возврат инфраструктурной составляющей" для этана, направляемого на нефтехимию.



Общий размер дополнительных субсидий в 2019 г. министерство оценивает в 55 млрд руб. (124 млрд с учетом уже действующего обратного акциза на нафту). Компенсация расходов на инфраструктуру может обойтись бюджету еще в 45 млрд руб. начиная с 2024 г.





КАК БОСС ПРОВОДИТ ВРЕМЯ



Почему руководителям опасно увлекаться тайм-менеджментом? Они могут столкнуться с множеством побочных эффектов.



Руководителям опасно увлекаться тайм-менеджментом. Очень трудно выбрать дело, которым можно пожертвовать, и попытки повысить личную эффективность создают дополнительный стресс



Декан Harvard Business School Нитин Нориа и знаменитый профессор этой школы, автор книг о конкуренции Майкл Портер очень загружены: их календари переполнены записями о встречах и мероприятиях, а с журналистами они беседуют по дороге в аэропорт. Очень известные и очень занятые исследователи, Нориа и Портер в последние годы посвятили часть времени выяснению, на что тратят время топ-менеджеры, все более озабоченные личной продуктивностью. Нориа и Портер организовали исследование, в котором 27 генеральных директоров в течение трех месяцев классифицировали и отслеживали свои действия.





ЭКОНОМИКА США ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ



Экономика США сейчас растет быстрее своих возможностей. Но это может быстро смениться ее замедлением.



Рост ВВП США во II квартале может оказаться самым сильным за последние годы, показывают несколько авторитетных экономических моделей. Так, по оценке Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты, он составит 3,8%. Macroeconomic Advisers прогнозирует 4,8%. Лишь единожды после окончания рецессии в 2009 г. американская экономика росла быстрее - на 5,2% в III квартале 2014 г.



Но экономисты предупреждают, что темпы роста могут опережать долгосрочный потенциал экономики, что повышает вероятность ее замедления в следующем году.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 03.07.2018