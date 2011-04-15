Повтор! Сбербанк запустил новые продукты для застройщиков

Сбербанк запустил новые продукты для застройщиков, связанные с изменениями законодательства о долевом строительстве. Об этом говорится в сообщении банка.



Это кредитование с применением счетов эскроу и банковское сопровождение счета застройщика в рамках закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".



С 1 июля в связи со вступлением в силу поправок к закону дольщики получили возможность выбирать два механизма банковского контроля средств, внесенных в качестве оплаты строящейся жилплощади. Это счета эскроу и банковское сопровождение счета застройщика для контроля целевого использования средств.



Счет эскроу - специальный счет условного депонирования, на котором аккумулируются денежные средства в период строительства. На данный счет покупатель квартиры вносит денежные средства единовременно или в рассрочку. Банк блокирует эти средства до окончания строительства и перечисляет их застройщику после того как дом построен. Деньги дольщиков являются в том числе источником погашения банковского кредита.



Кредит с применением счетов эскроу от Сбербанка предусматривает финансирование до 85 % бюджета проекта строительства жилого дома, при этом квартиры продаются по договорам долевого участия.



Банковское сопровождение счета застройщика в рамках 214-ФЗ - контроль кредитной организацией целевого расходования средств на предмет соответствия статьям затрат, предусмотренных 214-ФЗ, с учетом ограничений по размеру авансов (не более 30 % проектной стоимости) и административных расходов (не более 10-20 % проектной стоимости в зависимости от вида раскрытия консолидированной отчетности застройщиком).



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38% до 749 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 6.6% до 1.452 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 12.9% до 394.2 млрд руб.



"AK&M" от 03.07.2018