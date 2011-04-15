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03/07/2018
12:01

Альфа-Банк начинает сбор биометрических данных россиян

Альфа-Банк начинает сбор биометрических данных россиян для их регистрации в Единой биометрической системе. Об этом говорится в сообщении банка.

Сервис предоставляется бесплатно в двух отделениях Альфа-Банка в Москве. До конца года он будет доступен в 87 отделениях, в том числе в регионах.

Единая биометрическая система - ключевой элемент механизма удаленной идентификации, который позволит российским гражданам получать финансовые услуги без личного обращения в банк. Клиент, единожды сдавший свои биометрические данные, сможет пользоваться сервисами удобного ему банка в любое время и из любой точки мира, вне зависимости от графика работы отделений. Процедуру достаточно пройти всего один раз.

Регистрация в Единой биометрической системе является добровольной.

Процедура фиксации биометрических данных в отделении Альфа-Банка занимает порядка 5 минут.

Оператором Единой биометрической системы по распоряжению Правительства РФ назначен "Ростелеком". Он обеспечит сбор, обработку и хранение биометрических данных, а также проверку их соответствия первично сданным биометрическим образцам. Результаты проверки будут передаваться банкам для удаленной идентификации клиентов.

АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг.

"AK&M" от 03.07.2018
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