Ингосстрах выплатил страховое возмещение в связи с разливом топлива

Ингосстрах осуществил страховую выплату в размере более 100 тыс. долларов США в связи с разливом бункерного топлива с борта судна в Республике Корее. Ответственность судовладельца была застрахована в компании "Ингосстрах" с общим лимитом $50 млн. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Программа страхования предусматривала защиту имущественных интересов страхователя от многочисленных рисков, включая риски загрязнения моря, а также ответственности перед третьими лицами. Договор был заключен сроком на 1 год.



Инцидент произошел в южнокорейском порту Пусан. Во время выполнения бункеровки произошел разлив дизельного топлива. Для защиты интересов страхователя Ингосстрах привлек корреспондентов и сюрвейеров в Южной Корее. Кроме того, в кратчайшие сроки были организованы работы по очистке береговой акватории от последствий разлива нефтепродуктов. Это позволило избежать претензий со стороны органов власти и третьих лиц. Ингосстрах по просьбе судовладельца также оплатил корейской стороне расходы по ликвидации последствий разлива.



"В ряде случаев по просьбе страхователя при урегулировании претензий "Ингосстрах" производит выплаты напрямую третьим лицам. Это позволяет судовладельцу избежать вывода собственных средств из оборота судоходной компании, что особенно актуально при наступлении крупных страховых случаев, - комментирует начальник отдела урегулирования убытков страхования ответственности судовладельцев компании "Ингосстрах" Руслан Дергунов.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 03.07.2018