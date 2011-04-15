Продолжение роста фондового рынка не очевидно, полагают аналитики

Российский рынок акций вырос вчера на процент на умеренно-негативном внешнем фоне. Складывается ощущение, что рост вызван прежде всего притоком денег на рынок в ожидании положительных итогов встречи Д.Трампа с В.Путиным. Помогло подъему котировок и процентное падение рубля. Об этом говорится в комментарии аналитик Алор Брокер Алексея Антонова.



Сегодня с утра внешний фон позитивен: фьючерсы на американские индексы в легком плюсе, 0.5% прибавляет нефть из-за очередных нарушений поставок сырья из Ливии. Все это говорит об открытии российского рынка акций на 0.2-0.4 процента выше вчерашнего закрытия.



Однако продолжение роста не очевидно. Индекс Мосбиржи подошел к мощному сопротивлению на уровне 2322 пункта, пробитие которого открывает дорогу на исторические максимумы. Поскольку особых позитивных новостей нет, для похода выше нужны свежие деньги. Если они появятся на рынке, ближе к концу недели основной рублевый индикатор отечественного рынка сможет переписать максимумы. На данный момент очень трудно прогнозировать, чем закончится попытка протестировать данную отметку.



Вчерашнее падение рубля на 1% к доллару аналитикам кажется неоправданно большим и мало связанным со снижением котировок нефти. Из-за растущей нефти внешний фон для российской валюты сегодня на открытии торгов умеренно-позитивный и мы ждем возвращения рубля ближе к отметке 63 руб. за доллар.



Аналитики рекомендуют обратить внимание на золото, которое сейчас торгуется ниже сильной поддержки $1250 за унцию. Пока такое движение нельзя назвать пробитием поддержки - котировки вполне в состоянии вернуться выше значимого уровня. Если раньше золото падало в основном из-за укрепления доллара, то последние дни происходит снижение котировок и при стабильном долларе. Практически безоткатное падение наблюдается с 15 июня, и сейчас хорошая возможность купить золото в расчете как на спекулятивный отскок, так и со среднесрочной целью 1305 долларов за тройскую унцию.





"AK&M" от 03.07.2018