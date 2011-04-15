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03/07/2018
10:32

На глобальных рынках преобладают волатильность и нервозность

Сегодня наблюдается смешанный внешний фон. На глобальных рынках преобладают волатильность и нервозность в свете новых свидетельств усиления протекционистской политики ключевых экономик (включая недавнее заявление США о возможности выхода из ВТО), которые уже поставили под угрозу рост мировой экономики, укрепили доллар и снизили спрос на сырьевые товары. Об этом говорится в комментарии аналитика "БКС Глобал Маркетс" Марка Брэдфорда.

Поддержку российскому рынку оказывает новостной поток о подготовке к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа: хотя надежды на полноценную оттепель в отношениях двух стран преждевременны, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков охарактеризовал интенсификацию контактов между США и Россией как возобладание политической воли Вашингтона с готовностью налаживать и расширять диалог с Россией. Таким образом, спрос на рисковые активы остается под влиянием разнонаправленных факторов.

Вчера наблюдался волатильный день, покупатели на просадке спасли положение. Рост рынков в начале дня под влиянием повышения нефтяных котировок в пятницу быстро уступил место снижению, однако восстановился к концу дня. Цены на нефть Brent оказались под давлением сообщений о росте добычи в Саудовской Аравии и России, а также признаков эскалации торговых войн, что уже способствует замедлению роста мировой экономики (индексы PMI Китая и ЕС). Поиск "тихой гавани" поддержал курс доллара, что негативно для нефтяных котировок, рубля и рисковых активов. Снижение российского PMI для производственного сектора укрепило негативный настрой (49.5 в июне против 49.8 в мае, второй месяц падения). Тем не менее, к концу дня появились покупатели подешевевших активов, что позволило рынкам отыграть потери.


"AK&M" от 03.07.2018
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