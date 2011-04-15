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03/07/2018
13:15

Альфа-Банк предоставил кредит на 30 млрд руб. компании "НефтеХимСервис"

Альфа-Банк предоставил кредит в размере 30 млрд руб. компании "НефтеХимСервис", реализующей инвестиционный проект строительства Яйского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Кемеровской области. Об этом говорится в сообщении банка.

Финансирование выделено в рамках установленного лимита в размере 55 млрд руб. до 2026 года. Привлечённые средства будут направлены на строительство второй очереди Яйского НПЗ, а также рефинансирование ссудной задолженности АО "НефтеХимСервис".

На текущий момент завершен первый этап строительства нефтеперерабатывающего завода, расположенного на севере Кемеровской области. Мощность предприятия составляет 3.3 млн т сырой нефти в год. Запуск второй очереди, запланированный на 2020 год, позволит производить нефтепродукты, соответствующие требованиям Таможенного союза ("Евро-5"). Главным финансовым партнёром инвестиционного проекта является Альфа-Банк.

Яйский нефтеперерабатывающий завод топливного профиля введен в эксплуатацию в 2013 году. Объем переработки нефти составляет 3.3 млн т. Завод расположен в Яйском районе Кемеровской области в непосредственной близости от магистрального нефтепровода и Транссибирской магистрали. Продукция реализуется как на территории Российской Федерации (Сибирский федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ), так и в странах СНГ, Прибалтике, Нидерландах, Германии, Китае, Корее и Японии.

АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг.

Совокупные активы Банковской группы "Альфа-Банк" по итогам 2017 года (МСФО), куда входят ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние финансовые компании, составили $44.7 млрд, совокупный кредитный портфель - $28.6 млрд, совокупный капитал - $6.4 млрд. Чистая прибыль за 2017 год составила $798 млн.

"AK&M" от 03.07.2018
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