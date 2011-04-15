ESET подписала Технологическое соглашение по кибербезопасности - договор между ведущими компаниями технологического сектора, которые обязуются защищать от киберпреступности пользователей во всем мире. Об этом говорится в сообщении ESET.



Технологическое соглашение по кибербезопасности (Cybersecurity Tech Accord) объединяет больше 40 компаний. Среди участников альянса - Facebook, Microsoft, SAP, Oracle, Cisco, НР, Dell, VMware и другие создатели технологий. Это крупнейшее в истории объединение компаний, взявших на себя обязательство противостоять киберугрозам.



Вступая в альянс, ESET подтверждает соответствие основным принципам соглашения: равная защита всех пользователей вне зависимости от мотивов атакующих, неприемлемость участия в атаках, организованных правительствами, предотвращение злонамеренного использования продуктов и сервисов, развитие технологического сотрудничества и обмен информацией о киберугрозах.



Создание соглашения стало ответом на масштабные инциденты прошлых лет, включая эпидемию шифратора WannaCry в 2017 году. Альянс открыт для частных компаний с безупречной репутацией и высокими стандартами кибербезопасности, готовых соблюдать принципы соглашения.



ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.





"AK&M" от 03.07.2018