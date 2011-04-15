Сбербанк запустил автоматическое погашение задолженности по кредитным картам

Сбербанк запустил сервис автоматического погашения задолженности по кредитным картам, он позволяет отслеживать дату платежа и вовремя погашать задолженность. Об этом говорится в сообщении банка.



Услуга доступна в интернет-банке и мобильном приложении "Сбербанк онлайн".



Сервис автопогашения направляет клиенту СМС о предстоящем списании средств за несколько дней до даты платежа. Далее списание произойдет автоматически, или клиент может от него отказаться ответным СМС и провести операцию самостоятельно. Для подключения услуги достаточно выбрать дебетовую карту, с которой будут проходить ежемесячные списания для погашения задолженности.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38% до 749 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 6.6% до 1.452 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 12.9% до 394.2 млрд руб.



"AK&M" от 03.07.2018