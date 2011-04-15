Ингосстрах расширяет присутствие в Вологодской области

Компания "Ингосстрах" продолжает наращивать присутствие в регионах страны и расширяет сеть операционных офисов в Вологодской области. Новые подразделения компании открылись в городах Харовск и Тотьма. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Такой подход позволяет повысить доступность качественных страховых продуктов и услуг для местных жителей и способствует росту уровня страховой грамотности населения.



В офисах Ингосстраха клиенты могут приобрести полисы автострахования (ОСАГО и КАСКО), оформить договоры страхования имущества (квартиры, дома), программы защиты от несчастных случаев и болезней, а также купить полис для туристической поездки за границу или путешествия по России. Кроме того, клиенты могут оплатить взносы по действующим договорам страхования, а также подать заявление и пакет документов для получения выплаты при страховом случае.



"Вопреки непростым экономическим условиям мы продолжаем развиваться, предлагать новые каналы взаимодействия с клиентами, расширять партнёрскую и агентскую сети, а также открывать операционные офисы, которые упрощают людям процесс взаимодействия со страховой компанией, - комментирует директор филиала СПАО "Ингосстраха" в Вологодской области Павел Балин. - На текущий момент Ингосстрах представлен в 6 населённых пунктах региона, открытие офисов в Тотьме и Харовске стало ещё одним важным шагом навстречу клиентам. Надеемся, что местные жители по достоинству оценят качество наших страховых продуктов и тот сервис, который предоставляет компания".



Ингосстрах занимает прочные конкурентные позиции в Вологодской области на протяжении долгих лет, за это время компания сформировала репутацию надёжного партнёра и профессионального страховщика, которому можно доверять.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.





"AK&M" от 03.07.2018