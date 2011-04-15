ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Советский"

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Советский". Об этом сообщается на сайте ЦБ.



Решение Банка России принято в связи со значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации.



В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций аннулирована лицензия на осуществление банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, прекращена деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией, назначенной приказом Банка России 21 февраля 2018 года.



Банк России утвердил план участия Агентства по страхованию вкладов в урегулировании обязательств банка "Советский", предусматривающий проведение АСВ конкурсного отбора приобретателя в сроки, которые позволят начать обслуживание кредиторов, чьи требования подлежат удовлетворению в составе первой очереди, в регионах присутствия банка "Советский" не позднее чем через 14 дней после утверждения плана участия АСВ в урегулировании обязательств банка.



Кредитная организация, которой будут переданы обязательства банка "Советский", продолжит обслуживание вкладчиков на прежних условиях, включая процентные ставки по вкладам и сроки их размещения. Реализация процедуры урегулирования обязательств банка "Советский" позволит полностью удовлетворить требования кредиторов первой очереди (в том числе, в случае если вклад превышает страховую сумму - 1.4 млн руб.), подчёркивает ЦБ.



Обязательства банка перед кредиторами, чьи требования подлежат удовлетворению в составе второй очереди (требования о выплате выходных пособий, об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору и другие), планируется погасить в полном объёме.



Обязательства перед кредиторами (за исключением АСВ), чьи требования подлежат удовлетворению в составе третьей очереди, в настоящее время оцениваются порядка 0.1 млрд руб., в том числе остатки на счетах клиентов банка - юридических лиц оцениваются порядка 0.01 млрд руб., оставшийся объём обязательств составляют, в основном, расчеты с прочими кредиторами, незавершённые расчёты и переводы. С клиентами банка - юридическими лицами проводилась работа по выяснению причин обслуживания в банке "Советский", по результатам которой было установлено, что возможность закрытия счетов у данных клиентов отсутствует.



Ранее, 22 февраля 2018 года, ЦБ утвердил новый план санации банка "Советский". Функции временной администрации по управлению банков возложены на Фонд консолидации банковского сектора, который также занимается санацией банка "Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка.



Банк "Советский" основан в 1990 году, является универсальным кредитно-финансовым институтом, оказывающим услуги физическим и юридическим лицам.





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