Кабмин внёс в Госдуму законопроект, снимающий запрет на перестрахование рисков по обязательному страхованию

Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении кабинета министров.



Законопроектом, в частности, предлагается снять запрет на перестрахование рисков по обязательному страхованию.



В соответствии с законопроектом, страховые полисы, приобретённые у страховщика и оформленные на бумажном носителе, уравниваются в статусе со страховыми полисами в виде электронных документов. Они будут определяться как единый вид страховых полисов, составляемых в письменной форме в соответствии с Гражданским кодексом.



При этом исключается система двойного учёта страховых полисов в бумажном и электронном виде в информационной системе и отчётности страховщиков. Полисам каждого страховщика присваиваются уникальные порядковые номера. Исключается необходимость изготовления полисов на бланках строгой отчётности с применением специальных методов защиты. Достаточно будет предъявить распечатанный страховой полис, приобретённый в электронном виде, или информацию о его номере и страховщике, с которым заключён договор. Уникальный номер, присваиваемый договору страхования (страховому полису) позволит идентифицировать страховщика и подтвердить достоверность приобретённого полиса страхователем.



Для повышения эффективности контроля за исполнением владельцами транспортных средств, пересекающих госграницу, своей обязанности по страхованию гражданской ответственности предусматривается ввести обязанность таких владельцев транспортных средств предъявлять для проверки сотрудникам таможенных органов страховой полис обязательного страхования либо договор страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках международных систем страхования.



Предлагается также уточнить перечень оснований для предъявления страховщиком, выплатившим страховое возмещение, регрессного требования к лицу, ответственному за причинённый вред. При этом не допускается предъявление такого требования к виновному в дорожно-транспортном происшествии пешеходу, получившему ранение, увечье либо погибшему в результате ДТП, а также к его родственникам и наследникам.



"AK&M" от 03.07.2018