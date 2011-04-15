Японская медиакомпания Uzabase купила бизнес-издание Quartz

Издание Quartz, специализирующееся на новостях бизнеса и технологии, купила японская медиакомпания Uzabase, стремящаяся к экспансии на внешние рынки. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на материалы Quartz.



Нынешний владелец - Atlantic Media - получит за Quartz от $75 млн до $110 млн, в зависимости от финансовых результатов 2018 года. Сделка должна закрыться за месяц, причем компания сохранит структуру руководства и команду. Курировать издание будет сооснователь Uzabase Юске Умэда.



Продажа Quartz, основанного в 2012 году, - очередной этап распродажи активов Atlantic Media его владельцем Дэвидом Брэдли. Quartz - один из самых успешных стартапов в новых медиа, его месячная аудитория превышает 20 млн человек. В 2016 году компания получила более $1 млн чистой прибыли при $30 млн выручки, причём практически всю - за счёт платной подписки.



Uzabase с капитализацией в $870 млн является японским эквивалентом Bloomberg, пишет Quartz. Компания развивает терминал бизнес-аналитики Speeda и сервис бизнес-новостей NewsPicks, который в прошлом году был запущен в США в партнёрстве с Dow Jones. Предполагается, что команда Quartz будет развивать англоязычный NewsPicks.









AK&M "Рынок слияний и поглощений"