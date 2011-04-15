Группа "Онэксим" М.Прохорова отрицает переговоры о продаже Квадры

Группа "Онэксим" Михаила Прохорова заявила, что информация о переговорах с ПАО "ТГК-2" о продаже ей ПАО "Квадра" не соответствует действительности. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".



Глава "Онэксим" Дмитрий Разумов сказал, что группа вообще не заинтересована в продаже этого актива.



"Информация о продаже "Квадры" ТГК-2 не соответствует действительности. В настоящий момент никаких переговоров ни с ТГК-2, ни с кем бы то ни было другим мы не ведём", - заявил он.



Напомним, ранее "Ъ" писал, что ТГК-2 уже осенью может приобрести энергокомпанию "Квадра" у "Онэксим". Стоимость сделки может составить до 18 млрд руб. Отмечалось, что после покупки ТГК-2 намерена оптимизировать структуру Квадры, оставив в её контуре только генерацию.



ПАО "Квадра" (до мая 2010 года - ОАО "ТГК-4", ИНН 6829012680) зарегистрировано 20 апреля 2005 года. Уставный капитал составляет 19.878 млрд руб. и разделён на 1912505577759 обыкновенных и 75272938838 привилегированных акций номиналом 0.01 руб.



Компания работает в 10-ти областях ЦФО - Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской. Общая установленная электрическая мощность станций компании - 2.872 ГВт, тепловая - 13.576 тыс. Гкал/ч. Электростанции Квадры в 2017 году выработали 9.5 млрд кВт ч электроэнергии - на 2.2% больше, чем годом ранее.



Чистый убыток ПАО "Квадра" по МСФО в 2017 году сократился в 10.43 раза до 210.284 млн руб. с 2.193 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 6.36% до 50.185 млрд руб. с 47.184 млрд руб., прибыль от операционной деятельности составила 2.669 млрд руб. против убытка в 380 млн руб. за 2016 год, прибыль до налогообложения - 271.509 млн руб. против убытка в 2.454 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Квадра" по РСБУ в 2017 году составила 602.304 млн руб. против убытка в 1.565 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 4.22% до 51.391 млрд руб. с 49.308 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.13 раза до 4.683 млрд руб. с 2.2 млрд руб., прибыль до налогообложения составила 1.152 млрд руб. против убытка в 1.668 млрд руб. за 2016 год.



Чистая прибыль ПАО "Квадра" за I квартал 2018 года по РСБУ выросла на 31.84% до 2.31 млрд руб. с 1.752 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 5.26% до 19.243 млрд руб. с 18.281 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"