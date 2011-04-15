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03/07/2018
15:55

Нефть и рубль корректируются вверх

Рынок "черного золота" корректируется вверх после провала накануне более чем на 2%. Поддержка приходит от ливийских новостей, где Национальная нефтяная компания Ливии объявила форс-мажор из-за блокировки отгрузки сырья из портов Зуетине и Хариге. В этой связи добыча нефти в Ливии может рухнуть на 850 тыс. баррелей в сутки, если блокада восточных портов продолжится. Об этом говорится в комментарии аналитика ГК Forex Club Ивана Марчены.

Кроме того, главы Минэнерго РФ и Саудовской Аравии обсудили по телефону ситуацию на рынке нефти, договорились продолжить координацию действий, а также обсудили планы своих стран в свете цели ОПЕК+ увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки. Разговор состоялся, видимо, для "сверки часов" после скандального твитта Д.Трампа о якобы имеющейся договоренности с саудитами о повышении производства нефти на 2 млн баррелей в день.

Рубль во вторник также пытается корректироваться вверх, хотя эти попытки малоактивны на фоне сохраняющихся инфляционных рисков и настороженного отношения инвесторов к рисковым активам.



"AK&M" от 03.07.2018
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