Нефть и рубль корректируются вверх

Рынок "черного золота" корректируется вверх после провала накануне более чем на 2%. Поддержка приходит от ливийских новостей, где Национальная нефтяная компания Ливии объявила форс-мажор из-за блокировки отгрузки сырья из портов Зуетине и Хариге. В этой связи добыча нефти в Ливии может рухнуть на 850 тыс. баррелей в сутки, если блокада восточных портов продолжится. Об этом говорится в комментарии аналитика ГК Forex Club Ивана Марчены.



Кроме того, главы Минэнерго РФ и Саудовской Аравии обсудили по телефону ситуацию на рынке нефти, договорились продолжить координацию действий, а также обсудили планы своих стран в свете цели ОПЕК+ увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки. Разговор состоялся, видимо, для "сверки часов" после скандального твитта Д.Трампа о якобы имеющейся договоренности с саудитами о повышении производства нефти на 2 млн баррелей в день.



Рубль во вторник также пытается корректироваться вверх, хотя эти попытки малоактивны на фоне сохраняющихся инфляционных рисков и настороженного отношения инвесторов к рисковым активам.







"AK&M" от 03.07.2018