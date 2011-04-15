Объём ФНБ на 1 июля составил 4.839 трлн руб.

Объём ФНБ на 1 июля 2018 года составил 4.839 трлн руб., что эквивалентно $77.118 млрд об этом говорится в сообщении Минфина.



В том числе: на отдельных счетах по учёту средств ФНБ в Банке России размещено: $22.107 млрд; 20.762 млрд евро; 4.368 млрд фунтов стерлингов; 173 млн руб.



На депозитах во Внешэкономбанке размещено 574.132 млрд руб.; в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности - $3 млрд; в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством - 112.63 млрд руб. и $4.113 млрд; в привилегированные акции кредитных организаций - 278.992 млрд руб.



На депозитах в ВТБ и ГПБ в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством, размещено 164.434 млрд руб.





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