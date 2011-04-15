Ущерб от картельных сговоров составляет до 2% ВВП, ФАС

Ежегодно Федеральная антимонопольная служба возбуждает примерно 400 дел по признакам картельных сговоров. 85% из них - это сговоры на торгах, причем как на торгах на закупку товаров, работ и услуг для нужд государства, так и на торгах по реализации государственного имущества. Как говорится в сообщении антимонопольной службы, такую статистику привел начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев, на региональном семинаре - совещании в СКФО.



"Мы оцениваем ущерб от картельных сговоров до 2% ВВП страны", - заявил А.Тенишев.



По данным ФАС, если на торгах есть конкуренция между участниками, то начальная максимальная цена контракта падает на 20-25%, иногда на 40%, а когда конкуренции на торгах нет, то цена или не снижается или снижается на 0,5% от первоначальной цены.



Каждый год финансирование здравоохранения в стране увеличивается, но по статистике с 2015года обеспеченность граждан лекарствами падает. При том количество картельных сговоров на медицинских торгах постоянно растет.



По словам А.Тенишева, по каждому картельному делу ФАС проходят десятки участников, причем самый большой картель охватывает 2.5 тыс. аукционов. "И это не предел, потому что это дело мы только начали расследовать", - сообщил начальник управления ФАС.



Самый крупный штраф, наложенный на участников картельного сговора, составил 200 млн руб. Но штрафы накладываются только на юридических лиц, для должных лиц компаний - участников картеля предусмотрена административная и уголовная ответственность.



"Штрафы взыскиваются тяжело, все штрафы оспариваются в судах", - отмечает А.Тенишев.



Например, штраф, наложенный ФАС на Чукотснаб еще в 2015 году, был оспорен компанией в суде. И только на прошлой неделе Верховный суд подтвердил правоту ФАС.



Как отмечает А.Тенишев, в поле зрения антимонопольных органов попадают компании, в отношении которых уже возбуждались дела и которые выплачивали штрафы за участие в картельном сговоре. Но это не останавливает их от аналогичных повторных нарушений. Поэтому, по мнению ФАС, необходимо активнее применять уголовное наказание для топ-менджеров компаний за участие в картельном сговоре.



"В прошлом году было возбуждено 9 уголовных дел в отношении топ-менеджеров компаний - участниц картельного сговора, в этом году уже 15 дел", - сообщил А.Тенишев.



ФАС разработала и внесла в Правительство РФ законопроект об ужесточении ответственности за участие в картельном сговоре.



"AK&M" от 03.07.2018