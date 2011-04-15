Госдума приняла во втором чтении законопроект о снижении акцизов на бензин. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Законопроект, внесённый Правительством РФ, предполагает снижение акцизов на бензин класса "Евро-5" почти на 3.7 тыс. руб. за тонну, на дизельное топливо - на 2.6 тыс. руб. за тонну.



Согласно законопроекту, предлагается ввести с 1 июня до 31 декабря 2018 года пониженные ставки акцизов на автомобильный бензин "Евро-5" - 8.213 тыс. руб. за тонну, в настоящее время действует акциз в размере 11.892 тыс. руб. за тонну. На дизельное топливо акциз составит 5.665 тыс. руб. за тонну, тогда как сейчас он составляет 8.258 тыс. руб. за тонну.



Законопроектом предполагается установить налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). Закрепляются группы участков недр, в отношении которых применяется НДД. При этом не признается объектом такого налогообложения доход от добычи углеводородного сырья на участке недр, включающем полностью или частично новое морское месторождение углеводородного сырья.



В случае принятия в окончательном чтении этого законопроекта, второй инициативой, поддержанной сегодня депутатами, предлагается установить, что ставки вывозных таможенных пошлин для легких и средних дистиллятов, бензола и др. не должны превышать (в процентах ставки вывозной таможенной пошлины на сырую нефть) 90% для всех календарных месяцев с 1 августа 2018 года по 31 декабря 2018 года.



Также проектом уточняется порядок применения особых формул расчета ставок вывозных таможенных пошлин и тарифных льгот на сырую нефть и предельные ставки вывозных таможенных пошлин на сырую нефть.



Как ранее пояснил первый заместитель председателя ГД Александр Жуков, "аналогичная мера применялась в 2011 году, когда также был значительный рост цен на топливо, и сейчас Правительство предлагает такую же меру с той же целью - не допустить дальнейшего роста цен".





"AK&M" от 03.07.2018