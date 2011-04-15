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03/07/2018
18:47

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС и новых тарифах страховых взносов

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС и новых тарифах страховых взносов. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Законопроект был внесён в Госдуму Правительством РФ 16 июня. Документ предусматривает повышение НДС до 20% и установление тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Ожидается, что новый тариф НДС приведёт к дополнительным доходам федерального бюджета в размере 620 млрд руб. в год, начиная с 2019 года.

Документом также предлагается предоставить налогоплательщикам-производителям право не восстанавливать принятый к вычету НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным за счет субсидий, полученных в 2018 году на компенсацию части затрат по выпуску и поддержке гарантийных обязательств в отношении колесных транспортных средств, высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, в том числе сельскохозяйственной техники.

При этом сохраняется льготная ставка по НДС в размере 10%. Она применяется в отношении товаров социального назначения: продовольственных товаров (за исключением деликатесных), детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой (за исключением рекламного и эротического характера) и лекарств.

Нулевая ставка НДС действует для авиасообщения с Крымом и Калининградской областью (для Крыма - до 1 января 2019 года, для Калининградской области - бессрочно). Напомним, что в Госдуме находится на рассмотрении законодательная инициатива о том, чтобы освободить от НДС и внутреннее авиасообщение с ДФО.

Также законопроектом предполагается зафиксировать на бессрочный период тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% с сумм выплат физлицам, не превышающих предельную величину базы для исчисления страховых взносов, и 10% - сверх установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов.

Сейчас предусмотрено, что этот тариф действует до конца 2020 года, а с 2021 года тариф должен составить 26%. Новый тариф планируется установить с 1 января 2019 года.


"AK&M" от 03.07.2018
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