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03/07/2018
19:08

Veon продаёт долю в Wind Tre за $2.8 млрд в попытке снизить долг

Телекоммуникационная компания Veon объявила о продаже доли в итальянском операторе Wind Tre партнёру CKHutchison за 2.45 млрд евро ($2.85 млрд) в попытке существенно сократить долговую нагрузку. Об этом сообщает Reuters.

Завершение сделки ожидается в третьем или четвёртом кварталах 2018 года. Компания также сделала предложение Global Telecom Holding (GTH) о покупке её долей бизнеса в Пакистане и Бангладеш примерно за $400 млн.

Продажа Wind Tre является болезненной, но необходимой мерой для несущей убытки, сокращающей сотрудников и обременённой долгами Veon, отмечают в компании. В апреле компания предупреждала, что фиксирует замедление на крупнейшем рынке - в России, где Veon работает под брендом Билайн.

Veon владеет 57.7% GTH и консолидирует показатели операторов Jazz в Пакистане и Bangalink в Бангладеш.

Для Hutchison покупка означает консолидацию одного из трёх крупнейших операторов Италии - выгодная покупка, хотя в последнее время Wind Tre и испытывает трудности. В феврале Veon сообщала, что выручка Wind Tre в IVквартале упала на 11% до 1.6 млрд евро из-за 8.1-процентного падения доходов от мобильных услуг, а её абонентская база сократилась на 5.8% до 29.5 млн.

Veon Ltd. - ведущий глобальный оператор услуг обеспечения связи и доступа в интернет со штаб-квартирой в Амстердаме. Компания обслуживает свыше 240 млн клиентов. Основным акционером Veon является базирующийся в Люксембурге конгломерат Letterone миллиардера Михаила Фридмана и его партнёров.



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